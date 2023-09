“Alexis Vega no es un jugador común": Jaime Lozano

De cara al segundo juego amistoso de la Selección Mexicana en la presente Fecha FIFA, Jaime Lozano no tiene claro el once inicial para el encuentro contra Uzbekistán, no obstante, el entrenador del combinado nacional asegura que espera poder ver a la mayor cantidad de futbolistas convocados en busca de mejorar el funcionamiento del equipo.

“La intención es que jueguen todos. El equipo estuvo gran parte bien concentrado, bien atento. Hay cosas por mejorar pero la exigencia si no nos la ponemos nosotros, nos la va a poner el rival. Tenemos que tomar esto como un partido de Copa América o Mundial”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa.

El nivel de Alexis Vega

Sobre Alexis Vega, quien ha tenido un proceso complicado luego de sufrir una serie de lesiones, el estratega de la Selección Azteca asegura que el delantero de las Chivas aún puede alcanzar su mejor nivel, sin embargo, tiene que cuidarse para poder llegar a la siguiente Copa del Mundo en 2026, la cual tiene como sede México, Estados Unidos y Canadá.

“Si bien no está en su punto máximo, fue de lo mejor en el Mundial anterior. Viene recuperando ese nivel y va a estar mejor eso lo tenemos claro. Es alguien que tiene que cuidarse mucho fisicamente por el tema de las lesiones que ha sufrido en su corta carrera. Para mí Alexis es un gran jugador, tiene los argumentos y la calidad para poder competir al más alto nivel.

“Alexis es una persona muy madura, le ha costado mucho estar en donde está y ahora es uno de los jugadores con más cartel en nuestro país. Hay que ayudarle como a todos, estar cerca de él, entenderlo. Tiene que ser un profesional dentro y fuera de la cancha, no es un jugador común por todo lo que le ha pasado y las lesiones que ha tenido. Tiene que hacerse responsable y cuidarse más que todos porque vienen jugadores empujando fuerte”, agregó el ‘Jimmy’, quien es consciente del potencial que puede tener el elemento del ‘Rebaño Sagrado’.

El juego de México ante Uzbekistán se va a disputar el martes 12 de septiembre en punto de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX. El partido lo vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

