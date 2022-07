Jaime Lozano: “Me duele la situación de la Selección Mexicana”

Jaime Lozano y Necaxa cayeron ante los Pumas en la Jornada 3 de la Liga BBVA MX por 1-0, tras un golazo de Adrián Aldrete. El entrenador de los Rayos habló del juego, pero también confesó que le duele la situación por la que pasan las selecciones nacionales y sus procesos.

Recientemente hubo una ‘limpia’ en distintas áreas de la Selección Mexicana, donde muchos personajes dejaron sus puestos tras los recientes fracasos de los equipos, por lo que Jaime Lozano habló brevemente del tema en conferencia de prensa.

Jaime Lozano habla de la Selección Mexicana y sus procesos

“De la Selección Mexicana no hablo, pero me duele que corten procesos y no participar en el Mundial y Juegos Olímpicos”, dijo Jaime Lozano de forma breve.

El panorama de Jaime Lozano sobre Necaxa y Pumas

Además, se animó a hablar sobre el cariño que le tiene a una afición como la de Pumas y los recuerdos que tiene en CU.

“Hay gratos recuerdos cuando sé que voy a veni. Los mejores años de mi carrera los pasé aquí y siempre lo tendré muy presente. Aunque esté de visitante, yo me siento local por todo lo que se vive. Seguramente los mejores años de mi carrera los pasé en Pumas y es agradable que la gente te lo reconozca”, expresó el técnico del Necaxa.

Por otro lado, el estratega visitante se refirió a lo que ha sufrido su equipo a balón parado; Necaxa ha recibido todos los goles en el torneo por esa vía. También habló sobre la falta de refuerzos para el Apertura 2022.

“Si nos vamos por estadísticas, hay que trabajar mucho el balón parado, no nos pueden hacer todos los goles así, debemos generar más oportunidades a los delanteros, no basta con tener la posesión del balón. Hoy generamos poco a la ofensiva. No sé si el equipo se quedará así o vendrán refuerzos. Dos cosas que me llevo hoy: trabajar el balón parado y cómo generar más acciones de gol”, sentenció Lozano.