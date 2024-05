“Nunca me han obligado a nada": Lozano sobre convocatoria de México

Durante la conferencia de prensa previa al juego de la Selección Mexicana ante Bolivia, el entrenador del cuadro nacional fue claro sobre su proceso en el banquillo, donde asegura que nunca le han impuesto a algunos jugadores para llamarlos de forma obligatoria en las convocatorias.

“Siempre que me he sentado se habla de la confianza en mi proyecto y mi cuerpo técnico. El futbol es de resultados, eso lo tengo muy claro. Me han apoyado en todas las decisiones. Esta es una no muy común y estuvieron de acuerdo de hacerlo. Pienso en hacer las cosas lo mejor posible y preparar de la mejor manera a la Selección”, dijo el ‘Jimmy’ en conferencia de prensa.

“A lo mejor a alguien más lo obligaban a convocar a tal o cual. A mí nunca. Nunca me han obligado ni forzado, ni nada de eso. Los jugadores que no han venido no es porque fue un corte de caja. Es abrir el abanico, ver otras opciones, darle liderazgo a jugadores que creo que ya tienen que tenerlo y tratar de hacer el mejor equipo que pueda llegar al 2026. Tenemos que confiar y apoyarnos en jugadores que creo que lo merecen”, agregó.

Jaime Lozano y el cambio generacional

Y es que en la actual convocatoria rumbo a la Copa América 2024 con sede en Estados Unidos, Jaime Lozano no llamó a elementos como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Raúl Jiménez, quienes venían siguiendo un largo proceso.

Ahora, el estratega de México busca darle continuidad a los jóvenes con un objetivo claro que es preparar a la siguiente generación que puede representar al cuadro nacional en la Copa del Mundo de 2026.

México se mide a Bolivia este viernes 31 de mayo en punto de las 19:30 horas, compromiso que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

