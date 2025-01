Jaime Munguía oficialmente es parte del Canelo Team; Eddy Reynoso es su nuevo entrenador

Jaime Munguía está iniciando un nuevo periodo en su carrera como boxeador, al sumarse al Canelo Team, siendo ahora compañero de ‘Canelo’ Álvarez y trabajando bajo las indicaciones de Eddy Reynoso.

Jaime Munguía, luego de caer ante Bruno Surace , se planteó un nuevo ciclo y en esa intención cerró junto a su promotor Fernando Beltrán y su padre, trabajar ahora con Eddy Reynoso.

Así lo confirmó el entrenador en su visita a TV Azteca este miércoles, anunciando además que será el manager en la carrera como profesional de Marco Verde.

Eddy Reynoso, hace oficial la llegada de Jaime Munguía a su equipo de trabajo

“Sí, estamos ahorita trabajando. Tenemos una semana trabajando con él. Nos reunimos con el señor Fernando Beltrán, con Munguía y con su papá”, adelantó Eddy Reynoso, quien volvía a su campamento ante el trabajo que tiene que realizar, considerando ahora también a Munguía.



“Ahorita estamos ahí, conociéndonos, qué es lo que más o menos le gusta trabajar a él, unos puntos de vista y creo que podemos ser una buena mancuerna juntos”.

Munguía y Canelo, aún no se encuentran en el gimnasio

Considerando que Munguía y Canelo pelearon en mayo del 2024, surge el interés de su encuentro en el gimnasio, aunque eso aún no se da, pero será en próximas semanas cuando se verán las caras ahora como compañeros y profesionales.

“No, no. Saúl todavía (no está entrenando conmigo). Apenas está trabajando lo físico, Jaime ya empezó un poquito a soltarse en el gimnasio, trabajando algunas cosas técnicas y ahorita todavía no coinciden”.