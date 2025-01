‘Canelo’ Álvarez da señales de una posible pelea contra Terence Crawford

El mundo del boxeo se ha planteado la seria posibilidad de una pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en contra de Terence Crawford , y el mexicano que tiene el campeonato unificado de los pesos supermedianos, ha aumentado la expectativa de que el choque sucederá.

‘Canelo’ Álvarez, de 34 años de edad, tendría una de las peleas más grandes, lucrativas y con interés global, si es que se concreta un enfrentamiento ante Crawford, que está siendo promovida y negociada por Turki Al-Alshikh.

Las declaraciones que generan expectativas de la pelea de Canelo vs Crawford

Canelo recientemente participó en un Podcast de The Ring, en la que fue claro sobre el momento que vive esa negociación para concretar el combate ante Crawford.

“La gente quiere ver esa pelea, y quizás si vean esa pelea. No sabemos aún, pero quizás sí vean esa pelea”.



Siempre estoy abierto para las buenas peleas. Y no me malinterpreten, él es un buen peleador, tiene habilidades realmente buenas y todo, y quizás sí veamos esa pelea. No sabemos aún”

¿Cuándo sería la pelea de Canelo vs Crawford?

De forma extraoficial, reportes indican que la pelea estaría avanzada en cuanto a negociaciones y podría suceder en septiembre en el marco de las fiestas patrias en Las Vegas, aunque de esto, no hay algo oficial.

¿En qué categoría pelearían Canelo y Crawford?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha explicado en muchas ocasiones, que él por debajo de las 168 ya no peleará, por lo que en se sentido, para que la pelea avance y sea interesante para Crawford tendría que subir de los superwelter a las 168 libras así aspirando a ganar los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Para Crawford sería un reto, pero se ha registrado que en su combate ante Madrimov, subió de 147 libras, hasta 169.8 libras en el día del enfrentamiento.



Es decir, el campeón en 4 categorías diferentes, y dos veces monarca indiscutido no tendría que castigarse para bajar tanto de peso y buscar con base a un riguroso trabajo, alcanzar un nivel peleando en supermedianos.

¿Cuántas peleas realizará Canelo en el 2025?

El plan de Saúl Álvarez, como ha sucedido en años atrás, sería tener una pelea en mayo y otra en septiembre, pero no se tienen definidas fechas, sedes ni rivales.