Jaime Munguía recuerda la fórmula que usó ‘Canelo’ para mermarlo en su combate

El boxeador Jaime Munguía dio más detalles de lo que fue su experiencia en contra de Canelo Álvarez el pasado 4 de mayo, poniendo en la mesa un factor que mermó su entrenamiento aunque quiso subrayar que para nada es pretexto por la derrota.

Habló también de la estrategia que pudo haber empleado Canelo Álvarez para salir vencedor en Las Vegas, apelando a su experiencia en el combate.

Munguía tuvo un corte a días de la pelea

En el podcast Un Round Más, Jaime Munguía explicó que a tres semanas del combate, es decir entre la primera y segunda semana de abril, en un sparring hubo un accidente del propio sparring en la que tuvo un corte arriba de la ceja izquierda.

Acotó que no fue precisamente un corte, pero sí significó una herida por la que le puso freno a más sparrings, perdiendo tal vez 5 sesiones que cree pudieron ser la diferencia en pleno campamento.

Los sparrings durante un campamento, son rivales que en cierta medida se asemejan o simulan al rival venidero.

Munguía indicó que ese descanso de rivales en el entrenamiento pudieron influir, pero le dio el mérito a Canelo, recordando también que en la pelea esa zona no fue castigada ni mucho menos abierta.

¿Cómo fue la estrategia de Canelo?

Sin abundar tanto en el tema, Munguía recordó que por el cuarto round comenzó a agotarse y bajó la intensidad del jab, y explicó que Canelo lo estuvo golpeando a los brazos.

“Además tiene la experiencia, me estuvo golpeando los brazos y me bajó la intensidad del jab”, recordó Munguía cuando no se cumple ni un mes de esa pelea que llamó la atención y que terminó con victoria de Canelo sobre el tijuanense en las tarjetas.

¿Qué viene para Canelo y Munguía?



Canelo está en sus vacaciones, aunque compartió recientemente unas historias haciendo trabajo físico pensando posiblemente en septiembre.

El rival ni sede están claras, pero tiene como rivales mandatorios a William Scull, por la FIB; a Edgar Berlanga por la AMB y a David Benavidez por el CMB.

Es una incógnita si el rival saldrá de esta terna de peleadores.

En el caso de Munguía podría volver a finales de septiembre en un choque que podría ocurrir en em Estadio de los Toros de Tijuana.