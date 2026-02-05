La estrella de Sudamérica que pintaba para superar a James Rodríguez y ya tiene más conflictos que él

Nadie puede creer la carrera que está construyendo Jhon Durán con apenas 22 años de edad. El delantero colombiano estaba llamado a ser una de las figuras sudamericanas de la próxima generación, habiendo brillado en el Aston Villa de la Premier League hace tres años atrás. Incluso, muchos colombianos creían que superaría el legado de James Rodríguez , pero su camino dentro del futbol está dejando mucho qué desear.

Diversos reportes afirman que Fenerbahçe rescindió el contrato de Jhon Durán, quien estaba cedido desde Al Nassr hasta junio de 2026. Ante esta situación, el canterano de Envigado debía regresar a Arabia Saudita, pero el club negoció con el Zenit de Rusia para que se transforme en su nuevo delantero. De esta manera, el conjunto ruso se convertirá en su cuarto club diferente en los últimos 13 meses de carrera .

Fenerbahçe rescindirá el contrato de Jhon Durán|Crédito: AP

Los aficionados de Colombia y Sudamérica están indignados con la carrera de Durán, quien pintaba ser un delantero letal jugando para uno de los mejores equipos de Europa. No obstante, el propio futbolista tomó la decisión de abandonar la élite del futbol para generar más dinero y resguardar su economía de cara al futuro. Pese a ello, aún es joven y su carrera podría tomar otro rumbo en un futuro.

😳🇨🇴🇷🇺 JHON DURÁN será refuerzo del Zenit, luego de que Fenerbahçe le RESCINDA su contrato.



⚠️ Será su ¡4TO CLUB! en los últimos 13 meses de carrera, con solo 22 años.



Recordemos que Al-Nassr es el dueño de su pase, tras comprarlo en ¡€77M!, siendo el fichaje MÁS CARO EN LA… pic.twitter.com/FjuXasByuO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 5, 2026

Los equipos en los que ha jugado Jhon Durán hasta hoy

Durán surgió en la cantera de Envigado, hasta que en el año 2022, Chicago Fire apostó por él y lo fichó por menos de 2 millones de euros. Su estancia en la MLS duraría solamente un año, ya que en 2023, Aston Villa pagaría hasta 30 millones de euros por su ficha, siendo una apuesta totalmente arriesgada, pero que funcionó a la perfección.

Si bien es cierto que durante su primera temporada en Inglaterra no tuvo mucho protagonismo, todo cambió en el curso 2024-25. Durante el primer semestre de la temporada, Durán ya había jugado 29 partidos con los Villanos y acumulaba 12 goles anotados con apenas 20 años de edad. Sin embargo, Al Nassr apareció en su camino.

Jhon Durán cuando aún jugaba para Aston Villa|Crédito: Getty Images

Llamado a ser una figura de élite en la Premier League, los árabes aparecieron en el camino de Durán y ofrecieron hasta 77 millones de euros por su ficha a principios de 2025. El delantero se convirtió en el jugador más caro de la historia de Colombia, superando el traspaso de James Rodríguez al Real Madrid en 2014.

Su paso por Arabia no fue malo, pero las reiteradas lesiones no le permitieron brillar al mejor nivel. En solo 6 meses, Durán abandonó Medio Oriente para jugar cedido en Fenerbahçe, club donde tampoco se pudo asentar y que hoy le rescindió el contrato. Ahora, su futuro estará en Zenit, en una liga que tiene poca relevancia en Europa.

