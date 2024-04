México consigue su primer boleto a París 2024 en Halterofilia

México tendrá al menos una representante en Halterofilia en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que Janeth Gómez asegurara su plaza al terminar dentro de las primeras 10 del ranking mundial en la categoría de los 59 kg tras la Copa del Mundo en Phuket, Tailandia.

“Tengo muchas emociones encontradas por la obtención de la plaza olímpica, ya que es por lo que he trabajado no solamente este proceso, sino desde el anterior y desde que inicié. A partir del día que yo me propuse ir a unos Juegos Olímpicos, empezó un deseo de lograrlo. No puedo explicar todo lo que siento en este momento”, mencionó Gómez.

Así consiguió el boleto olímpico.

La jalisciense registró un total de 223 kg en su mejor levantamiento en la Copa del Mundo en Tailandia, la cual era el último torneo clasificatorio a París 2024 por medio del ranking mundial, en donde la mexicana terminó en noveno lugar de su división y con ello su plaza olímpica.

“No fue una buena competencia en este evento. Yo venía a entregarlo todo, pero no se me dio; agradezco a Dios que me mantuvo a pesar de todo, porque hubo muchas rivales peleando por entrar al ranking y me mantuve en el top 10, entonces estoy muy agradecida”, añadió la mexicana.

Las medallas de México en Halterofilia en los Juegos Olímpicos.

México ha conseguido 3 medallas en Halterofilia en la historia de os Juegos Olímpicos, curiosamente las 3 preseas en dicha disciplina han corrido por cuenta de atletas femeninas, la primera en conseguirlo fue Soraya Jiménez con un Oro histórico en Sídney 2000 en la categoría de los 58 kg.

En sus segundos Juegos Olímpicos, Damaris Aguirre conquistó el bronce en Beijing 2008 en la categoría de los 75 kg, finalmente la triple medallista panamericana, Aremi Fuentes, consiguió el Bronce en Tokyo 2020 en la categoría de los 76 kg.

