Jannik Sinner desea jugar una final de Grand Slam ante Carlos Alcaraz

El italiano Jannik Sinner, verdugo este domingo de Carlos Alcaraz, afirmó que ojalá él y el español se encuentren en el futuro en finales de Grand Slam.

El transalpino se impuso en cuatro sets a Alcaraz en los octavos de final del Grand Slam londinense, en el que ha sido el segundo choque entre ambos, después de encontrarse en el Masters 1000 de París-Bercy la temporada pasada.

“No puedo predecir el futuro”, dijo Sinner al ser preguntado sobre si espera encontrarse con el español en finales de Grand Slam. “Espero que ese sea el caso para Carlos y para mí, por supuesto”.

“Nos hemos tenido que enfrentar en octavos. Hoy hemos demostrado un buen nivel de tenis. He ganado yo y quizás la próxima vez será diferente. Ya veremos en el futuro. No soy una persona que piensa demasiado en ello”, añadió el italiano.

Sinner afirmó que jugar en hierba le benefició este domingo y que sabía que iba a ser un partido largo y físico y que la preparación le ayudó a lidiar con ello.

“También cambié un poco mi táctica; él intentó cosas diferentes. Al final son cinco sets, hay muchos momentos clave. Es diferente a cuando jugamos a tres sets”, matizó Sinner.

La derrota de Alcaraz

Carlos Alcaraz afirmó que se va con la “cabeza alta” del torneo tras perder con Jannik Sinner.

“No he empezado bien. He empezado muy nervioso”, comentó el español en rueda de prensa. “He cometido muchos errores en los dos primeros sets. Jannik ha jugado muy bien, mejor que yo. No aproveché mis oportunidades en el cuarto, perdí muchos puntos de ‘break’. Tengo que mejorar con eso”.

“No venía con muchas expectativas”, dijo Alcaraz, que no había podido jugar en hierba esta temporada antes de Wimbledon. “Me voy con la cabeza alta, me voy tras un gran partido con Sinner, sabiendo lo que tengo que mejorar, que es mucho, sobre todo en los Grand Slam, añadió Alcaraz.

“Me ha impuesto la esencia, lo que hay detrás de esa pista. Saber todos los partidos que históricamente que se han jugado aquí. Se le dice la catedral del tenis”.

Alcaraz explicó que después de Wimbledon volverá a la tierra batida y disputará Hamburgo y Umag, donde defiende título.

