Jannik Sinner vence a Stefanos Tsitsipas en el primer partido de las ATP Finals

Dieron arranque las ATP Finals 2023 de Turín con la victoria de Jannik Sinner sobre Stefanos Tsitsipas por doble 6-4 en acción correspondiente al Grupo Verde. El sábado surgieron rumores de que el griego podría perderse una de las máximas citas en el mundo del tenis tras presentar molestias físicas en los entrenamientos previos, sin embargo, logró superarlos y pelearle al número cuatro del orbe.

El torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la actualidad, curiosamente todos son europeos en la presente edición, inició con el triunfo de un italiano en casa. Sinner resolvió contra el helénico en una hora y 25 minutos de acción en la Cancha Central. Son ya dos victorias consecutivas del italiano contra un Tsitsipas que se impuso en cinco de los primeros seis compromisos de esta serie.

Un quiebre en el quinto juego del primer parcial le dio a la figura local margen para maniobrar con el 3-2 favorable y llevarse el set sin ceder su servicio. A pesar de enfrentar 40-40 en el 5-3, Sinner supo sobreponerse gracias a buenas definiciones desde la red y consistencia en los rallies. En la segunda manga Tsitsipas perdió su servicio en el primer juego y la cuestión se puso cuesta arriba por más que lo intentó.

“Estaba deseando salir a la pista y comenzar las [Nitto ATP] Finals de forma especial”, dijo el ganador al finalizar su actuación. “Sabía que sería complicado, pero he manejado bien la situación. He intentado mantenerme agresivo y me siento muy feliz por mi actuación. Me alegra comenzar con una victoria, ojalá pueda seguir con esta intensidad”. Son 58 triunfos en lo que va de temporada para Sinner.

Los títulos de Jannik Sinner en 2023

Jannik Sinner ha firmado un 2023 de ensueño y quiere cerrarlo con broche de oro en las ATP Finals de Turín. El joven italiano ya levantó cuatro trofeos en los que va de temporada, coronándose en Montepellier, el Masters 1000 de Canadá, Beijing y Viena. Acumula 10 trofeos a nivel profesional.

