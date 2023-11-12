Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
OTROS DEPORTES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Jannik Sinner vence a Stefanos Tsitsipas en el primer partido de las ATP Finals

Jannik Sinner aprovechó la ‘localía’ y se impuso en dos sets al griego Stefanos Tsitsipas en el duelo que inauguró las ATP Finals 2023 en Turín, Italia

ATP Finals
Tennis - ATP Finals - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 12, 2023 Italy’s Jannik Sinner in action during his group stage match against Greece’s Stefanos Tsitsipas REUTERS/Guglielmo Mangiapane|GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Escrito por: Juan Manuel Arróniz

Dieron arranque las ATP Finals 2023 de Turín con la victoria de Jannik Sinner sobre Stefanos Tsitsipas por doble 6-4 en acción correspondiente al Grupo Verde. El sábado surgieron rumores de que el griego podría perderse una de las máximas citas en el mundo del tenis tras presentar molestias físicas en los entrenamientos previos, sin embargo, logró superarlos y pelearle al número cuatro del orbe.

El torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la actualidad, curiosamente todos son europeos en la presente edición, inició con el triunfo de un italiano en casa. Sinner resolvió contra el helénico en una hora y 25 minutos de acción en la Cancha Central. Son ya dos victorias consecutivas del italiano contra un Tsitsipas que se impuso en cinco de los primeros seis compromisos de esta serie.

Resumen: Mazatlán 1-0 Toluca | Jornada 17 del Apertura 2023

Te puede interesar: Jugador de la NBA es atropellado y hospitalizado en Philadelphia

Un quiebre en el quinto juego del primer parcial le dio a la figura local margen para maniobrar con el 3-2 favorable y llevarse el set sin ceder su servicio. A pesar de enfrentar 40-40 en el 5-3, Sinner supo sobreponerse gracias a buenas definiciones desde la red y consistencia en los rallies. En la segunda manga Tsitsipas perdió su servicio en el primer juego y la cuestión se puso cuesta arriba por más que lo intentó.

"Estaba deseando salir a la pista y comenzar las [Nitto ATP] Finals de forma especial", dijo el ganador al finalizar su actuación. "Sabía que sería complicado, pero he manejado bien la situación. He intentado mantenerme agresivo y me siento muy feliz por mi actuación. Me alegra comenzar con una victoria, ojalá pueda seguir con esta intensidad". Son 58 triunfos en lo que va de temporada para Sinner.

Los títulos de Jannik Sinner en 2023

Jannik Sinner ha firmado un 2023 de ensueño y quiere cerrarlo con broche de oro en las ATP Finals de Turín. El joven italiano ya levantó cuatro trofeos en los que va de temporada, coronándose en Montepellier, el Masters 1000 de Canadá, Beijing y Viena. Acumula 10 trofeos a nivel profesional.

Te puede interesar: “Dejen al chico (Alexis Vega) en paz, dejen que se recupere”, Veljko Paunovic

Tags relacionados
Jannik Sinner

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP