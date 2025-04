Jannik Sinner en el ojo del huracán por nueva acusación

Jannik Sinner ha sido objeto de opiniones en los últimos meses por su caso de doping. El tenista italiano recibió una dura acusación por parte de una leyenda del tenis, Serena Williams.

Te puede interesar: Serena Williams entre las 100 personas más influyentes del mundo

La múltiple campeona de Grand Slam no se guardó nada al referirse a la sanción del italiano.

“Es una personalidad fantástica. Me encanta el tipo, me encanta su juego. Es genial para este deporte. Me han menospreciado mucho, y yo no quiero menospreciar a nadie, el tenis masculino lo necesita, tengo muchas ganas de ver su vuelta en Roma. Si en vez de Sinner lo hubiera hecho yo, me habrían caído 20 años, habría acabado en la cárcel. Seamos honestos. Me habrían quitado Grand Slams. Te hubieras enterado incluso en otro multiverso”, dijo la ex número uno del mundo.

Exclusiva: La profunda plática de Santiago Gimenez con Christian Martinoli y Luis García

La vida de Williams post tenis

Por otro lado, Serena se animó a hablar acerca de lo mucho que extraña el tenis.

“Lo echo mucho de menos, de todo corazón. Lo echo de menos porque estoy sana. Si no pudiera andar, o si estuviera muy poco en forma, no lo echaría tanto de menos. Creo que estoy sana porque no jugué de más”, confesó Williams.

Lo próximo que se le viene a Sinner

Filippo Volandri, capitán italiano de la Copa Davis y muy cercano a Jannik, aseguró que Sinner regresará en un gran nivel para la gira de arcilla.

“Sinner forma parte de un equipo de primer nivel, que seguro le habrán indicado cuáles son los puntos técnicos más importantes en los que se debe centrar en su regreso. Sacar bien en tierra no es del todo importante, porque la superficie no devuelve toda la potencia que le metes a la bola”, dijo el italiano.

Finalmente, se refirió a los objetivos que tiene el italiano para el segundo Grand Slam del año, Roland Garros.

“Su preparación física estará centrada en Roland Garros. Es un torneo agotador, con largos partidos al mejor de cinco sets. Estoy seguro que la preparación que ha hecho en estos tres meses tendrá efectos beneficiosos al largo plazo. Sinner nunca ha podido hacer una pretemporada invernal completa en los últimos años”, sentenció Volandri.

Te puede interesar: Tiene 38 años de edad, lleva un año en el retiro y le rendirán homenaje en Roland Garros