¡DE LOCOS! André Jardine hizo una insólita comparación

Desde que André Jardine se convirtió en el director técnico del Club América, se ha convertido en amplio dominador del futbol mexicano; sin embargo, apunta a horizontes mas lejanos y aún inexplorados en la era de los torneos cortos.

“El último torneo, nos salió muy bien la Liguilla, queremos hacer un torneo lugar mejor, queremos terminar mejores posicionados en la tabla para la Liguilla y hacer una Liguilla consistente nuevamente. Vamos mejorando todos los puntos del club, nuestra cancha de entrenamiento nunca estuvo tan buena como hoy, puntos del cuerpo técnico los vamos mejorando, la directiva procura que en el vestidor haya una sala de recuperación que no teníamos antes, una sala de convivio. Buscamos puntos a mejorar porque el punto es buscar la perfección”, declaró el entrenador en conferencia.

Para ejemplificar la competencia que existe entre las entidades poderosas del máximo circuito en el balompié azteca, el estratega brasileño hizo referencia a la máxima categoría del automovilismo deportivo.

“Todos estan haciendo algo para competir con más fuerza. Es así, me gusta mucho comparar el futbol con la Fórmula 1. Red Bull venía dominando la temporada y, ya en esta última, la distancia disminuyó por una serie de talentos que mejoras en tu coche y contratar otro piloto para pelear el título. Los equipos son igual, mejoras cosas en funcionamiento, cambias el entrenador. La sensación de que todos los clubes en México trabajan para ser más fuertes y por eso, tenemos el mismo sentimiento de nunca darse por satisfecho, queremos ser aún mejores”, explicó.

André, encantando con su actualidad en el América

Cuestionado acerca de los motivos que lo llevaron a mantenerse en Coapa a pesar de contar con ofertas de su natal, Brasil, Jardine reveló cuál es la ruta que ha trazado para el futuro.



“Es un orgullo tremendo el haber logrado cosas importantes, el propósito más fuerte es entrar en la historia del club y sabemos que se logra marcando tu nombre por un determinado periodo de tiempo. No me fui por tener este sentimiento de que aún no escribí todo lo que me gustaría en el club, estamos para más cosas, el grupo está conmigo en estos sueños, retos y hambre”, señaló.

Para concluir, complementó: “Cuando encuentras esta química, que no es tan simple, tienes que aprovechar al máximo todo el tiempo que tienes porque estas cosas pasan muy rápido y queremos disfrutar de cada día, sufrimos juntos cuando no logramos algo importante, pero cada momento nos acerca más y nos hace más fuertes como grupo. Cuando llegamos al final, miramos atrás y nos da mucho orgullo de lo conquistado”.

