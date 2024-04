Jason Kelce REVIENTA a Lionel Messi: “No es lo mismo que en Barcelona”

Recientemente, Lionel Messi visitó el Estadio Arrowhead, casa de los bicampeones de la NFL: Kansas City Chiefs, para medirse a Sporting Kansas City dentro de un partido de la MLS. Tras el encuentro, el #10 del Inter Miami fue tema en el pódcast New Heights, conducido por los hermanos Kelce: Travis y Jason; este último, propinó una crítica al jugador argentino.

Travis Kelce fue quien recordó que Lionel Messi visitó el Estadio Arrowhead y, de inmediato, Jason Kelce aseguró que no es lo mismo ver a Lionel Messi en la MLS con Inter Miami que verlo en su momento cuando vistió los colores del FC Barcelona o de la Selección Argentina en competencias como Copa del Mundo o Copa América.

Jason Kelce revienta a Lionel Messi por su actualidad en la MLS

“Ver a (Lionel) Messi jugar para Miami no es lo mismo que cuando estaba en Barcelona o en el Mundial. Ver a Michael Jordan en un campo de golf no es lo mismo que verlo con el uniforme de los Chicago Bulls. Estoy siendo honesto, no lo es. [...] Es bueno para la MLS y el futbol en Estados Unidos, pero no está ni cerca a cuando anota con Argentina y todo el país festeja porque les importa más que el resto de deportes del mundo”, fueron parte de las palabras del, recientemente, jugador retirado de la NFL.

En verano de 2023, Lionel Messi puso fin a su carrera en el futbol europeo para llegar a la MLS y defender los colores de Inter Miami. En apenas sus primeras semanas como jugador de Las Garzas, levantó el trofeo de la Leagues Cup; ahora, buscan el primer título de liga para el equipo fundado en 2018 con David Beckham como propietario, entre otros.

