Javier Aguirre lanza CONTUNDENTE mensaje a sus futbolistas: ''Es la última prueba’’

Javier Aguirre lo tiene claro, ante Bélgica se fijará más en lo individual que en lo colectivo. El duelo ante los Diablos Rojos en Chicago servirá para que el director técnico de la Selección Mexicana aprueba o descarte a ciertos futbolistas a menos de 80 días del debut en el Estadio Banorte en la Copa Mundial de la FIFA 2020 contra Sudáfrica.

Para el cotejo ante los pupilos de Rudi García, el 'Vasco' hará cambios por lo que no veremos el mismo 11 titular que jugó ante Portugal: ''Estoy buscando rendimientos individuales porque es la última prueba de que hay que elegir 26 mexicanos para encarar el 11 de junio. Seguiré viendo rendimientos individuales y haré cambios.

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Esperamos un funcionamiento parecido al del otro día. Por ratos buenos, por ratos malo. La actitud fue ejemplar, un equipo portugués con más valor en el mercado y en la clasificación de FIFA. Queremos sinodales que nos exijan, que nos pongan a prueba y seamos capaces de estar a la altura”., destacó Aguirre.

México vs Bélgica por TV Azteca Deportes