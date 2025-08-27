Javier Aguirre llama a jugador de Tigres de manera inesperada para Microciclo

Juan José Sánchez Purata recibió el llamado para integrarse al microciclo de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, una convocatoria de último minuto que amplía el grupo de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del 25 al 27 de agosto. El central de Tigres se suma como uno de los 24 futbolistas citados para esta mini concentración preparatoria de cara a la hoja de ruta rumbo al Mundial 2026.

¿Por qué llamaron a Sánchez Purata al Microciclo de Aguirre?

La incorporación de Sánchez Purata responde tanto a su buen arranque de torneo con Tigres como a la búsqueda del cuerpo técnico por ampliar el abanico de opciones defensivas. El zaguero, formado en la cantera felina y con experiencia previa en la MLS con Atlanta United, ha tenido protagonismo en las primeras jornadas del Apertura 2025, lo que motivó la atención del seleccionador. Su inclusión representa además una oportunidad para evaluaciones puntuales en el trabajo táctico y físico que marcarán el criterio de Aguirre en próximas convocatorias.

¿Qué significa para Sánchez Purata estar en el Microciclo de Aguirre?

Para el jugador, el microciclo supone una ocasión clave para consolidarse en la órbita de la selección absoluta. Aunque Sánchez Purata ya tuvo llamados a prelistas en torneos recientes y recorrido en categorías inferiores, todavía no ha debutado de forma oficial con el primer equipo nacional; la concentración le permitirá mostrar su adaptación a las exigencias del staff técnico y competir por un lugar en futuras listas, especialmente en el contexto de un año con pruebas decisivas rumbo a la Copa Mundial.

Desde la perspectiva del cuerpo técnico y del scouting, la convocatoria es coherente con la intención de observar variantes y profundidad en el eje defensivo antes de definir compromisos de mayor peso. Además, la presencia de varios elementos de Tigres en el microciclo facilita el trabajo colectivo en aspectos defensivos y de salida desde atrás, áreas en las que el equipo nacional busca alternativas confiables.

