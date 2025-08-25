Es delantero en el Inter de Miami y prefiere jugar en la Selección Mexicana: hay una conmovedora historia detrás

Bryan Destin es el delantero de Inter Miami que sueña con algún día jugar en la Selección Mexicana y ser tomado en cuenta por Javier Aguirre, quien sigue de cerca a un jugador del América al que todos lo quieren ver en el combinado azteca . Si bien es cierto el futbolista representa actualmente a Haití, su lugar de origen, no descarta cumplir su sueño por una emotiva razón.

El futbolista de apenas 19 años quiere representar en algún momento al combinado azteca, ya que cuando llegó a los Estados Unidos fue adoptado por una familia mexicana que le enseñó las tradiciones y costumbres del país, hecho que enamoró al futbolista de Inter Miami (que en recientes días eliminó a Tigres de la Leagues Cup 2025) .

@bryan.destin9 Bryan Destin es el jugador que sueña con representar la Selección Mexicana, pese a jugar actualmente para Haití

¿Quién es Bryan Destin y cuál es la probabilidad de que represente a la Selección Mexicana?

Bryan Destin nació el 26 de marzo de 2006 en Haití, pero la vida lo llevó a Estados Unidos donde una familia de inmigrantes mexicanos lo adoptó. Desde muy joven inició en el futbol y fue en 2023 que fue firmado por Inter Miami, donde actualmente juega en sus categorías menores.

TE PUEDE INTERESAR:



Destin todavía no debuta en el primer equipo de las Garzas, aunque sí tiene participación en la MLS NEXT Pro, categoría en la que juegan las próximas estrellas de los equipos de la liga estadounidense.

De acuerdo con información Fernando Herrera, el jugador de Inter Miami está tramitando su pasaporte mexicano para poder cumplir su sueño y representar al combinado azteca, pues es un buen prospecto para la Sub-20 e incluso para la Sub-23, en mira de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

https://x.com/Intermiamicfii/status/1637867385360113679

¿Realmente Bryan Destin puede jugar con la Selección Mexicana?

Bryan Destin quiere jugar con el tricolor, aunque para ello debe realizar un proceso complicado al no nacer ni ser hijo legítimo de un mexicano. Según el portal del Gobierno de México, el futbolista debe contar con una tarjeta expedida por la Secretaría de Gobernación que acredite su residencia en territorio nacional para iniciar con el proceso.

“O con la tarjeta que acredite la condición de estancia de residente permanente, ininterrumpida en territorio nacional de un año inmediato anterior a la presentación de la solicitud”, se lee en la página en la que se puede tramitar la carta de naturalización de hijos adoptivos de mexicanos.