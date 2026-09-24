¡Llegó tirando órdenes! Javier Aguirre no pierde el tiempo y toma el mando del entrenamiento en su primeras horas en Valencia

Luego de dos meses y medio de descanso, Javier Aguirre volvió a los banquillos para dirigir al Valencia, luego de su paso por la Selección Mexicana a la que dirigió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegando hasta los Octavos de Final, y de inmediato se puso a dirigir al conjunto naranjero.

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Javier Aguirre dirige su primera práctica como director técnico del Valencia

Javier Aguirre fue presentado este miércoles como director técnico del Valencia y este jueves 25 de septiembre dirigió su primera práctica como estratega del equipo al que buscará salvar del descenso.

Antes de salir al campo, el Vasco saludó a cada uno de sus jugadores en el vestidor y posteriormente encabezó la práctica matutina del equipo y buscará aprovechar la pausa de dos semanas en LaLiga por el parón de Fecha FIFA para poner a prueba sus estrategias.

El estratega mexicano llegó a un equipo que ha padecido una grave crisis durante las últimas temporadas alejado de los puestos de competiciones europeas y enfocado principalmente en evitar el descenso.

Actualmente, el conjunto naranjero marcha penúltimo de la clasificación con apenas cuatro puntos y una victoria luego de siete jornadas, solo por encima del Málaga, y con Aguirre en el banquillo buscarán salir lo antes posible del fondo de la tabla general.

"Del aeropuerto, directo al campo de entrenamiento. Javier Aguirre ya dirige su primera sesión con el Valencia", compartió el equipo español en sus redes sociales en donde publicó parte de la práctica del mexicano con el equipo.

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