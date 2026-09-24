El icónico saludo de Javier Aguirre a sus jugadores del Valencia: “Hola, hijo”

Javier Aguirre fue presentado como director técnico del Valencia y de inmediato conoció a los jugadores que tendrá a su cargo durante la temporada 2026-27 de LaLiga de España en donde una de sus principales misiones será la de salvar al equipo del descenso y devolverles el protagonismo que les caracterizó a principios del siglo cuando conquistaron dos títulos ligueros e incluso llegaron hasta la Final de la UEFA Champions League.

Te puede interesar: Ecuador sigue en CRISIS provocada por México en el Mundial 2026 y es APLASTADO en partido amistoso

RESUMEN | La Franja del Puebla y los Potros de Hierro del Atlante nos regalaron partidazo en el Cuauhtémoc

Javier Aguirre conoció a los jugadores del Valencia que dirigirá esta campaña

Luego de su presentación ante los medios, Javier Aguirre se presentó con sus jugadores y saludó de mano a cada uno de sus dirigidos con su peculiar estilo y calidez que lo caracterizan.

"Hola, hijo", fue la forma tan especial y cálida con la que el Vasco Aguirre se presentó con sus jugadores a los que buscará motivar para sacar del fondo de la tabla en la que se encuentran, ya que luego de siete partidos el equipo apenas ha podido sumar cuatro unidades que lo tienen en el penúltimo lugar de la clasificación.

Posteriormente, Aguirre salió al campo de entrenamiento para trabajar con los jugadores y aprovechar el parón por Fecha FIFA de dos semanas que tendrá LaLiga e implementar sus estrategias.

El conjunto naranjero compartió algunas imágenes del entrenamiento de este jueves en donde se ve al estratega mexicano de buen humor y poniéndose al día con las indicaciones.

Javier Aguirre llega al Valencia luego de su paso por la Selección Mexicana a la que dirigió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 teniendo una actuación histórica en la que obtuvo su primera victoria en juegos de eliminación directa luego de 40 años.

Te puede interesar: Cómo comprar los boletos para el último partido de Lionel Messi y cuánto cuestan en pesos mexicanos