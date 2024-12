Javier Aguirre: Sin redes sociales y manejando las críticas con aplomo

El técnico mexicano Javier Aguirre, conocido como ‘El Vasco’, ha sido una figura emblemática en el futbol mundial. En una reciente entrevista con Carlos Guerrero para TV Azteca, Aguirre compartió sus reflexiones sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera y su decisión de mantenerse alejado de las redes sociales.

Javier Aguirre: Así fue el 2024 de la Selección Mexicana

Javier Aguirre no tiene redes sociales por higiene mental



Javier Aguirre, quien ha dirigido a la Selección Mexicana en varios ciclos, reveló que las críticas son una parte inevitable del trabajo y que ha aprendido a manejarlas con el tiempo. “Con la crítica vas ganando peso, vas ganando edad, vas ganando aplomo. Es bienvenida ya que algunas personas tienen razón y no porque no hayas jugado futbol lo tienes que descalificar”, comentó el técnico. “Lo digo por experiencia ya que a mí me gusta mucho el futbol americano, nunca lo jugué, nunca lo entrené, pero sí soy capaz de narrar un partido.”

El ‘Vasco’ admitió que en el pasado, las críticas negativas le afectaban considerablemente, pero ha aprendido a utilizarlas a su favor. “Lo que dicen de mi vida privada no me afecta porque la conozco y no tienen razón, pero sobre la Selección Mexicana sí. Sobre que un jugador no es convocado porque tuve problemas con él, no es verdad, y lo que busco es que no afecte al equipo, sin meterme en los ‘dimes y diretes’”, explicó Aguirre.

“Antes me hacían daño. Hay un dicho en España que dice que ‘no ofende el que quiere, sino el que puede’. Se inventan noticias que son falsas. He sufrido en el pasado, me han hecho daño muchas críticas arteras, que luego logras distinguir la que es de verdad falsa o la que va a hacer daño con un interés por detrás”, reveló Aguirre.

El técnico enfatizó que la crítica viene junto con el sueldo y que si estas te afectan, entonces no eres apto para el trabajo. “La piel se te engruesa con el tiempo”, reconoció, admitiendo que al principio, las críticas arteras, aquellas con un interés oculto, le afectaban especialmente.

Javier Aguirre asegura ser más humilde en la actualidad



Comparando su experiencia de los años 2002 y 2010 con la actual, Vasco Aguirre señaló que ahora escucha más y está más relajado. “Desde mis principios como entrenador hasta este momento he aprendido a madurar. No sé si tengo más conocimiento, pero sí mayor experiencia. Soy más alerta a las cosas que suceden y con los años me he vuelto más humilde”, expresó.

El ciclo reciente de Aguirre con la Selección Mexicana comenzó con algunas dudas, pero concluyó el año con un balance positivo, destacando un contundente triunfo por 4-0 sobre Honduras que clasificó a la Selección Azteca al Final Four de la Concacaf Nations League.