Javier Aguirre rompe el silencio sobre Álvaro Fidalgo: “No tiene por qué NO estar en el radar de la Selección”

Este viernes 10 de octubre del 2025, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de convocar a Alvaro Fidalgo con la Selección Mexicana tras naturalizarse mexicano.

Javier explicó que al ser mexicano y si esta pasando por un buen. momento puede ser convocado a la Selección Mexicana.

"¿Por qué no? Si es jugador mexicano y esta en buen momento, no tiene porque no debe de estar en el radar de la selección”.

Detalló que es una posición peleada por varios futbolistas y que en la Sub-20 se tiene a varios jugadores destacados que pueden entrar en la convocatoria, por lo que recalcó que tener más opciones es mejor.

“Dices bien, la 20 tiene cuatro jugadores a mi juicio de muy buen nivel. Fimbrez, tiene a Montiel, tiene a Mora y tiene a Obed Vargas. Son mexicanos, chavos. Lo hablaba con David, entre más oportunidades tengamos de elegir mejor”.

Fidalgo con la oportunidad de un lugar para el Mundial 2026

Javier detalló que el considera que todo jugador que sea mexicano y este en buen momento puede estar en el radar para ser contemplado y en todo caso convocado a la Selección.

Dejo en claro que no tiene compromiso con nadie, que nadie tiene un lugar seguro y que falta mucho para poder tomar una decisión de quienes entraran en la convocatoria.

“Yo pienso que en ese sentido, todo jugador que esté en buen momento y sea mexicano, llegada la hora estará en el radar, estará siendo contemplado. Lo he dicho hasta el cansancio, nadie está seguro, no tengo compromiso con nadie. Que nos quede claro que Alvaro es un jugador que será elegible hasta marzo de 2026, vamos a esperar a ver que sucede en ese momento, faltan 4 o 5 meses, esto del fútbol es tan dinámico y cambiante que habrá que esperar