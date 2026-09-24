Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Cómo comprar los boletos para el último partido de Lionel Messi y cuánto cuestan en pesos mexicanos

Las entradas saldrán a la venta por la plataforma de Deportick y está programada para comenzar a las 15:00 horas

Lionel Messi tratará de vulnerarlo
Leo Messi y su despedida|REUTERS

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Lionel Messi disputará su último partido oficial con la camiseta de la Selección de Argentina. Será el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, ante el seleccionado de Benín. Los boletos para la despedida del ‘10’ argentino saldrán a la venta este mismo jueves 24 de septiembre y la demanda promete ser enorme.

Argentina disputará tres partidos amistosos durante la siguiente fecha FIFA. En primer lugar enfrentará a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) el día 30 de septiembre. Posteriormente, recibirá a Burkina Faso en el Estadio Monumental el sábado 3 de octubre. Finalmente, el martes 6 chocará con Benín en el único partido de los tres donde estará presente Messi.

¿A qué hora salen las entradas para la despedida de Messi?

A pesar de que la venta estaba programada para el martes 22, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) decidió reprogramar la fecha para este jueves 24 de septiembre. Según los canales oficiales del seleccionado sudamericano, la venta de entradas para Argentina vs Benín iniciará a las 15:00 horas (tiempo central de México).

Lionel Messi Argentina

Cabe destacar que la comercialización de los boletos se llevará a cabo de forma exclusivamente digital a través de la plataforma Deportick. Las autoridades encargadas de la organización del partido dejaron en claro que no habrá venta física en boleterías presenciales.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué precios tienen los boletos para la despedida de Messi?

La tarifa establecida para el partido entre Argentina y Benín (la despedida de Messi) es la siguiente:

  • Popular: $1.040 ($335 para menores de 3 a 10 años).
  • Plateas Altas Sívori y Centenario: $2.080.
  • Plateas Medias Sívori y Centenario / Altas San Martín y Belgrano: $3.700.
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $5.200.
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $5.550.

Los precios son en pesos mexicanos de forma aproximada, según el cambio al día de hoy respecto al peso argentino.

Lionel Messi
Lionel Messi |MEXSPORT

¿Cómo sacar entradas para la despedida de Messi desde México?

La compra se puede intentar desde México a través de www.deportick.com, la única página de venta indicada por la AFA. La venta para Argentina vs. Benín comienza este jueves 24 de septiembre a las 15:00 horas del centro de México.

Primero hay que registrarse en Deportick o iniciar sesión. Cuando se habilite la venta, se debe elegir el partido del 6 de octubre, seleccionar la tribuna y la cantidad de boletos disponibles, y completar el pago ya sea con tarjeta de crédito o débito establecidas por la plataforma. El precio final incluye un cargo por servicio.

Comprar en línea no significa ingresar al estadio con el comprobante digital. Tras la operación, el comprador debe revisar las instrucciones de canje que reciba por correo: se requiere retirar la entrada física en el Estadio Monumental antes del partido en Argentina.

Si se viaja desde México, conviene comprobar esos plazos antes de organizar el traslado. Tampoco se ha confirmado públicamente si todas las tarjetas emitidas en México serán aceptadas ni qué documento deberá presentar un comprador extranjero para el retiro; esos requisitos deben verificarse en Deportick durante la compra.

Tags relacionados
Lionel Messi Selección Argentina Notable y Sobresaliente

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
25 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
25 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
25 SEP
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:20 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP