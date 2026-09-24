Cómo comprar los boletos para el último partido de Lionel Messi y cuánto cuestan en pesos mexicanos

Lionel Messi disputará su último partido oficial con la camiseta de la Selección de Argentina. Será el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, ante el seleccionado de Benín. Los boletos para la despedida del ‘10’ argentino saldrán a la venta este mismo jueves 24 de septiembre y la demanda promete ser enorme.

Argentina disputará tres partidos amistosos durante la siguiente fecha FIFA. En primer lugar enfrentará a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) el día 30 de septiembre. Posteriormente, recibirá a Burkina Faso en el Estadio Monumental el sábado 3 de octubre. Finalmente, el martes 6 chocará con Benín en el único partido de los tres donde estará presente Messi.

¿A qué hora salen las entradas para la despedida de Messi?

A pesar de que la venta estaba programada para el martes 22, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) decidió reprogramar la fecha para este jueves 24 de septiembre. Según los canales oficiales del seleccionado sudamericano, la venta de entradas para Argentina vs Benín iniciará a las 15:00 horas (tiempo central de México).

Cabe destacar que la comercialización de los boletos se llevará a cabo de forma exclusivamente digital a través de la plataforma Deportick. Las autoridades encargadas de la organización del partido dejaron en claro que no habrá venta física en boleterías presenciales.

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¿Qué precios tienen los boletos para la despedida de Messi?

La tarifa establecida para el partido entre Argentina y Benín (la despedida de Messi) es la siguiente:



Popular: $1.040 ($335 para menores de 3 a 10 años).

Plateas Altas Sívori y Centenario: $2.080.

Plateas Medias Sívori y Centenario / Altas San Martín y Belgrano: $3.700.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $5.200.

Platea Media San Martín y Belgrano: $5.550.

Los precios son en pesos mexicanos de forma aproximada, según el cambio al día de hoy respecto al peso argentino.

Lionel Messi |MEXSPORT

¿Cómo sacar entradas para la despedida de Messi desde México?

La compra se puede intentar desde México a través de www.deportick.com, la única página de venta indicada por la AFA. La venta para Argentina vs. Benín comienza este jueves 24 de septiembre a las 15:00 horas del centro de México.

Primero hay que registrarse en Deportick o iniciar sesión. Cuando se habilite la venta, se debe elegir el partido del 6 de octubre, seleccionar la tribuna y la cantidad de boletos disponibles, y completar el pago ya sea con tarjeta de crédito o débito establecidas por la plataforma. El precio final incluye un cargo por servicio.

Comprar en línea no significa ingresar al estadio con el comprobante digital. Tras la operación, el comprador debe revisar las instrucciones de canje que reciba por correo: se requiere retirar la entrada física en el Estadio Monumental antes del partido en Argentina.

Si se viaja desde México, conviene comprobar esos plazos antes de organizar el traslado. Tampoco se ha confirmado públicamente si todas las tarjetas emitidas en México serán aceptadas ni qué documento deberá presentar un comprador extranjero para el retiro; esos requisitos deben verificarse en Deportick durante la compra.