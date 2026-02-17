¡ÚLTIMA HORA! Edson Álvarez es operado ¿Adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El mediocampista del Fenerbahce y de la Selección Mexicana Edson Álvarez fue sometido este día a una cirugía en el tobillo derecho, tras las molestias que venía arrastrando desde hace semanas. La intervención, que medio turcos señalan que fue realizada en los Países Bajos, busca resolver de manera definitiva el problema que lo había limitado en entrenamientos y partidos, con el objetivo de que pueda llegar en óptimas condiciones a la recta final de la temporada de la liga de Turquia y a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Edson Álvarez, pieza fundamental tanto en su club como en la Selección Mexicana, había intentado tratamientos conservadores para evitar pasar por el quirófano. Sin embargo, el dolor persistente y la falta de movilidad plena lo llevaron a optar por la cirugía como la mejor alternativa. La decisión, aunque difícil, responde a la necesidad de garantizar una recuperación completa y evitar recaídas que pudieran comprometer su futuro inmediato.

¿Cuál es el tiempo estimado de recuperación de Edson Álvarez?

El cuerpo médico que atendió al jugador azteca estima un periodo de aproximadamente de 4 a 6 semanas de rehabilitación antes de que pueda regresar a las canchas. Durante este tiempo, Álvarez seguirá un plan de recuperación progresivo que incluye fisioterapia, fortalecimiento muscular y trabajo específico para recuperar la confianza en el tobillo.

Aunque el tiempo es apretado y el jugador se perderá los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica, la prioridad es que el mediocampista vuelva al máximo nivel competitivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuál es el impacto en la Selección Mexicana la ausencia de Edson Álvarez?

La ausencia de Edson Álvarez representa un reto para el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien lo considera una pieza clave en el mediocampo. Su capacidad para recuperar balones, distribuir juego y aportar liderazgo lo convierten en un jugador difícil de reemplazar.

