Es una leyenda de la Liga BBVA MX, pero decepcionó en la Selección y fue el culpable de la eliminación en el Mundial 2014

La Liga BBVA MX cuenta con varias leyendas que se han vuelto históricas con el pasar de los años gracias a los logros que obtuvieron a nivel clubes. Sin embargo, existen un puñado de estas que, si bien fueron estandartes en sus distintos equipos, en la Selección Mexicana no corrieron con la misma suerte.

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Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió con Javier Aquino, surgido de las fuerzas básicas que se hizo ídolo en Tigres y que hoy defiende los colores de Juárez pero que, sin embargo, nunca pudo demostrar la calidad que tenía cuando se ponía la casaca de la Selección Mexicana.

¿Por qué Javier Aquino brilló en la Liga BBVA MX, pero no en la Selección Mexicana?

Javier Aquino tuvo gratas actuaciones en la Selección Mexicana que disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en donde el conjunto nacional se quedó con el primer lugar. Sin embargo, la realidad es que, a partir de aquel momento, su paso por el cuadro tricolor comenzó a desvanecerse.

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Javier Aquino anunció oficialmente se retira de la Selección Mexicana.



Se le extrañará pic.twitter.com/VhCkuTy7Kj — Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) January 29, 2022

Y es que, con la Selección Mayor, el canterano de Cruz Azul disputó poco más de 50 partidos a lo largo de siete años, mismos en los que nunca se pudo consolidar como un elemento importante a pesar de tener regate y velocidad, hecho que hizo que su carrera, al menos en el combinado azteca, no fuera la mejor.

Javier Aquino, ¿responsable de la derrota de la Selección Mexicana en el Mundial 2014?

Javier Aquino logró colarse de último minuto a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2014 luego de la dolorosa lesión de Luis Montes, por lo que fue aquí en donde llegó a tener varios minutos contra escuadras como Camerún y los Países Bajos en los octavos de final.

De hecho, muchos aficionados le atribuyen la responsabilidad en el 1-1 parcial cortesía de Wesley Sneijder luego de considerar que él tenía la marca del neerlandés, esto después de un tiro de esquina en donde el balón quedó botando en el área grande nacional.