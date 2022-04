¿Estará Javier Hernández en Qatar? | El Dictado

Gerardo Martino ha dejado clara su postura acerca del futuro de Javier Hernández y otros jugadores en la Selección Azteca de cara al Mundial de Qatar 2022

Se acerca el partido entre México y Guatemala, un duelo más rumbo al Mundial de Qatar 2022, y previo al cual el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino ha expresado su postura respecto a los jugadores que no han estado últimamente en sus convocatorias rumbo al Mundial.

Todo jugador que no haya estado en los últimos dos años, o que por alguna razón no haya sido tomado en cuenta en todo el proceso, no tiene posibilidades de ir a la justa se jugará el próximo invierno.

El argentino se ha casado con su forma de pensar y no la cambiará, pues confía en los elementos con los que ha trabajado y argumenta simplemente optar por otros jugadores, específicamente en el caso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, para comandar el ataque del equipo nacional. No habrá sorpresas ni nuevas incorporaciones a menos de que esto sea estrictamente necesario.

Les platico un más acerca de este tema en El Dictado.