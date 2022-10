Nacho Ambriz, un maestro de la estrategia | El Dictado

Tomen nota. Ignacio Ambriz fue un maestro de la estrategia, sin exagerar podría decir que volvió a graduarse. Digamos que estudió un doctorado y lo aprobó con calificaciones prácticamente perfectas.

Dejar fuera al mejor del torneo, América, no es poca cosa. Desactivar los circuitos del equipo con mejor dispositivo táctico como el América no es poca cosa. Romper la espectacular racha de las Águilas, no es poca cosa.

Podrán o no gustar las formas que Ambriz estableció en las semifinales, pero si esa era la única llave para aniquilar al campeón, hay que aplaudirle al técnico del Toluca.

Ambriz y Toluca llevaron el partido al terreno de lo mental. Desde ahí lo jugaron y llevaron al desquicio al América. Lo desesperaron, lo confundieron. El Toluca fue camaleónico y en ello radicó su mayor virtud. Fue un actor capaz de interpretar varios papeles en una misma película. Fue un rompecabezas de mil piezas diminutas.

