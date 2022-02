La mayor preocupación de la Selección Azteca | El Dictado

Los clubes más importante de la Liga BBVA MX no están funcionando, y Gerardo Martino no quiere llamar a jugadores de los equipos que sí juegan bien

Me empiezo a preocupar y no sé si Gerardo Martino también esté preocupado. Los equipos que más jugadores aportan a la Selección Azteca en tiempos recientes, son equipos que están absolutamente deprimidos y alejados de un nivel suficiente como para marcar diferencia en la Liga BBVA MX.

En Rayados hasta ocho de sus jugadores son de Selección Mexicana, y el equipo está aún extraviado en el Mundial de Clubes. Sigue perdido por tierras del medio oriente. El equipo más caro de la Liga BBVA MX no camina, no funciona, no convence, ni en lo colectivo ni en lo individual. Y es ahí en donde podría comenzar a gestarse un ddaño colateral.

Funes Mori, por citar ejemplo, ni con Selección, ni con Rayados; Moreno, uno de los grandes líderes del equipo nacional y con más experiencia también está alejado de un nivel importante. Y qué decir del América...

Considerando que Qatar está cada vez más cerca, hay mucho por qué preocuparse en el equipo nacional.