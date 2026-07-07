¿Javier Hernández ya se retiró del futbol profesional? Esto declaró

Uno de los puntos más destacados en los tiempos recientes tienen a Javier Hernández dejando muchas “joyitas” en redes sociales. En medio de sus labores como analista para una cadena en los Estados Unidos, el Chicharito también compartió una charla que tuvo con un influencer. Allí, dejó declaraciones que despertaron dudas alrededor de su presente, pues aunque muchos ya lo daban por retirado… quiere seguir jugando.

Cristiano Ronaldo rompe en llanto tras la eliminación de Portugal en su última Copa Mundial de la FIFA

¿Javier Hernández no se ha retirado del futbol profesional?

Tras la finalización de su segunda etapa con el Guadalajara, Javier Hernández se quedó sin equipo y muchos ya esperaban el anuncio de su retiro. Sin embargo, el ariete de 38 años indicó que sabe que le queda poco… pero todavía es futbolista profesional. “Como no estoy debutando, ya se está acabando mi carrera, estoy tratando de tomar la mejor decisión. Voy a estar en la cancha todavía”.

En dicha plática donde interactuó con el Arqui Juve 3D, el nacido en Guadalajara fue muy sincero con sus planes y con lo que le genera el seguir ligado al futbol. Indicó que no le interesa la parte directiva ni el asunto de la dirección técnica, pero tiene planes para mantenerse completamente relacionado al balompié mexicano. Pero si aquí no se da la oportunidad, buscaría otros horizontes.

Javier Hernández tuvo su última participación como jugador profesional con las Chivas, club con el que rompió vínculo contractual en diciembre de 2025. Aunque tras el anuncio de la vuelta del Atlante existieron rumores de que ficharía con los Potros, no se confirmó nada. En estos momentos se está a la expectativa de lo que suceda con el aún máximo goleador en la historia de la selección mexicana.

¿Javier Hernández comprará a Chivas en el futuro?

Aunque la relación se percibió desgastada entre la institución en general y el delantero, sus declaraciones dejaron en claro que buscará incursionar en los temas de la compra de algún club. “Me gustaría ser dueño de algún equipo. No importa la categoría y me encantaría que fuera en México. Lo ideal sería ayudar a los jugadores de mi país”. Hablar de una compra del chiverío suena bastante complicado, pero muchas cosas pueden pasar en el camino.