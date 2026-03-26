El Vasco Aguirre DESCARTA a 3 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión

Este jueves 26 de marzo del 2026, en conferencia de prensa previo al México vs Portugal, Javier Aguirre reveló que de los jugadores de la Selección Mexicana que se encuentran recuperándose de una lesión, hay dos o tres totalmente descartados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El 'Vasco' Aguirre detalló que las lesiones son un contratiempo, de los 12 seleccionados que se encuentran lesionados dos o tres están completamente descartados pero no por él, sino por el tema médico pero que los demás si pueden terminar de recuperarse.

Por último, destacó que hay buenas noticias con la recuperación de Gilberto Mora, Santiago Giménez y Edson Álvarez.

"Los lesionados es un contratiempo, siempre como entrenador debes de tener opciones. Es verdad que de estos 12 lesionados, si hay dos o tres jugadores ya descartados, no por mi sino por el tema médico, pero los demás pueden llegar. Buenas noticias llegan desde Tijuana, buenas noticias llegan desde Europa, Santi ya está jugando, Edson anda por aquí fantásticamente bien rehabilitando, volverá por abril seguramente. De alguna manera, todos tienen ganas".

Las lesiones han golpeado a la Selección Mexicana 🤕🇲🇽 Warrior le preguntó al ‘Vasco’ sobre las bajas del equipo, cómo han respondido ante la adversidad y la evolución de algunos jugadores ⚽️#MiSelecciónAzteca 🔴 EN VIVO: https://t.co/kjdp7HAhkT pic.twitter.com/fbc6WqYkN8 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 26, 2026

Los tres jugadores descartados para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre aseguró que dos o tres jugadores se quedarían fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión. Por la gravedad de su lesión los jugadores que estan fuera son:

Luis Ángel Malagón (rotura tendón de Aquiles) Marcel Ruiz ((ligamento cruzado y menisco)

Y el que se podría agregar a la lista es Jesús 'Chiquete' Orozco (luxación tobillo) que se encuentra trabajando en su recuperación.

Los 12 jugadores lesionados de la Selección Mexicana

Los 12 jugadores de la Selección Mexicana que se encuentran lesionados o saliendo de su lesión son:

