La extenista Jelena Dokic revela que estuvo a punto de suicidarse

La extenista Jelena Dokic, que llegó a ser número cuatro del mundo en 2002, desveló que estuvo a punto de suicidarse hace dos meses, cuando pensó tirarse desde el vigésimo sexto piso de su apartamento.

Dokic, nacida en Croacia pero de nacionalidad australiana, se dio a conocer en Wimbledon 1999 cuando con 16 años venció a Martina Hingis en primera ronda y llegó hasta cuartos de final del torneo. La exjugadora conquistó cuatro títulos WTA, jugó unas semifinales de Wimbledon e hizo cuartos de final en Roland Garros y Australia.

En 2017, tres años después de su retirada, explicó los problemas que sufrió durante su carrera, incluyendo los abusos físicos y mentales que tuvo que enfrentar por parte de su padre.

“Casi salto desde el piso 26 de mi casa y me quito la vida”, dijo Dokic en una publicación en redes sociales. “Nunca olvidaré ese día. Todo estaba oscuro. Nada tenía sentido. Solo había lágrimas, tristeza, depresión, ansiedad y dolor. Los últimos seis meses han sido muy duros. He estado llorando constantemente. He estado llorando en el baño de trabajo a escondidas y limpiándome las lágrimas para que nadie me viera”.

“Me culpo a mí misma. No creo que merezca que me quieran y tengo miedo”, añadió la exjugadora.

Dokic recibe ayuda médica

La australiana, que desde su retirada ha compaginado trabajos como comentarista de televisión, confirmó que está recibiendo ayuda médica.

“Esto no es fácil de escribir, pero siempre he sido abierta, sincera y vulnerable. Creo mucho en el poder de compartir nuestras historias para ayudar al resto. Escribo esto porque sé que no soy la única que está sufriendo”, admitió Dokic.

El poco cuidado de la salud mental ha sido uno de los temas que más se ha manifestado en el deporte y siguen saliendo casos como el de Dokic que a pesar de tener algunos años fuera de actividad profesional no han superado la situación que los aqueja.

Esto debería ser otra señal para que las instituciones deportivas prioricen la salud mental de sus atletas.

