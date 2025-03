La exigencia de Vinícius Jr. tras goleada de Argentina sobre Brasil

La histórica derrota de Brasil por 4-1 frente a Argentina en el Estadio Monumental de Núñez, en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 , ha dejado una profunda huella en la selección brasileña. Vinícius Jr., una de las figuras más destacadas del equipo, no dudó en expresar su frustración y lanzar un llamado a la reflexión y al cambio dentro de la Canarinha.

Tenemos que repensarlo todo, señala Vinícius Jr. después la goleada

Orbelín Pineda reveló la razón por la que no regresó a Chivas este 2025

El extremo del Real Madrid fue contundente en sus declaraciones tras el partido. “Llegamos al vestuario y no había mucho que hablar. Jugamos muy mal y Argentina hizo un excelente partido frente a su gente. Tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo”, afirmó Vinícius en la zona mixta. Además, recordó su experiencia en el Mundial pasado y dejó claro que no quiere repetirla: “Ya jugué un Mundial y lo perdí. No quiero perder otro”.

Te podría interesar: Equipo de Johan Vásquez rinde homenaje a Boca Juniors con su playera

El jugador también destacó la diferencia entre ambas selecciones, señalando que Argentina cuenta con un proyecto consolidado y jugadores que han trabajado juntos durante años, mientras que Brasil aún busca su identidad y la confianza de su afición.

Vinícius lanza dardo sobre Dorival Júnior

Las palabras de Vinícius han sido interpretadas como una crítica directa al técnico Dorival Júnior, quien asumió el cargo en 2024 pero no ha logrado imprimir un estilo definido ni obtener resultados consistentes. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ya evalúa su continuidad, y nombres como el de Carlo Ancelotti vuelven a sonar como posibles reemplazos.

La derrota ante Argentina no solo expuso las carencias tácticas del equipo, sino que también encendió las alarmas en la CBF, que busca evitar una crisis mayor a un año del Mundial. La falta de liderazgo y cohesión en el grupo son temas que deberán ser abordados de inmediato.

Te podría interesar: La millonaria cantidad que podrían ganar los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes 2025

A pesar del duro golpe, Vinícius instó a sus compañeros a mantener la cabeza en alto y no rendirse. “Somos brasileños y nunca nos rendimos. Nos clasificaremos para el Mundial e intentaremos hacer todo por nuestro país”, concluyó.

La Canarinha enfrenta un momento crítico, y los próximos meses serán decisivos para definir el rumbo de una selección que busca recuperar su grandeza en el escenario internacional. ¿Será este el punto de inflexión que Brasil necesita? El tiempo lo dirá.