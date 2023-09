Jennifer Hermoso es homenajeada por su título Mundial

La estrella del futbol español Jennifer Hermoso recibió un homenaje por parte de su club en su regreso a la Liga BBVA MX Femenil luego del escándalo en el que se ha visto envuelta debido a un beso no consensuado que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales.

El exdirectivo tomó la cabeza de Jenni Hermoso y la besó en la boca durante la ceremonia de entrega de medallas que siguió al triunfo de España por 1-0 sobre Inglaterra en la final de la Copa Mundial Femenina realizada en Australia y Nueva Zelanda. La jugadora presentó el miércoles una denuncia judicial por el beso no consentido en territorio español.

Luis Rubiales anuncia su dimisión de su puesto en la RFEF

El domingo, Luis Rubiales anunció su dimisión a la presidencia del futbol español.

“Hoy he transmitido a las 21:30 (hora de España) al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido”, escribió Rubiales a través de sus redes sociales.

Antes del encuentro correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura 2023 de la liga femenina entre las Tuzas y Pumas, jugadoras de ambos clubes le hicieron un pasillo a Jenni Hermoso, quien salió al campo con su medalla, y directivos del club hidalguense le regalaron una playera del equipo con el número 10, el que usa Hermoso, y con la leyenda “Campeona del Mundo”.

Además, en un túnel del estadio se develó un mural donde se aprecia a la española levantando la Copa del Mundo.

Jenni Hermoso ingresó al campo a los 87 minutos del partido que generó la algarabía de los 6,000 aficionados que se dieron cita en el estadio Hidalgo.