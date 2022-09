Jennifer Hermoso rompe el silencio sobre la situación de España

La Selección Española Femenina continúa en medio de la controversia generada por las jugadoras que pidieron no ser convocadas y el técnico Jorge Vilda, información dada a conocer por la Real Federación Española de Futbol. Días más tarde del comunicado, la máxima goleadora de la ‘Furia Roja’, Jennifer Hermoso compartió en redes su sentir con la situación.

Jenni Hermoso y Alexia Putellas se unen a las exigencias contra la RFEF

Dos de las máximas referentes del equipo se tardaron en dar su opinión al respecto: Alexia Putellas y ahora Hermoso, quien comentó sentirse afectada por lo que pasa con el selectivo a meses del mundial, por lo que ahora son 18 jugadoras recurrentes las que pidieron estar fuera de las convocatorias.

“Durante todos estos años he sido testigo de un crecimiento importante y una evolución constante en la Selección así que toda esta situación no deja de generarme una sensación de tristeza inmensa […] después de todo lo que hemos trabajado, se me rompe el corazón al reconocer que estamos viviendo los peores momentos de la historia del fútbol femenino en España”, se lee en el comunicado de la dorsal 10.

La jugadora del Pachuca ha militado con España durante 15 años, y después de días de silencio, finalmente ofreció su apoyo a las jugadoras envueltas en el escándalo. “Quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las compañeras. No solamente entiendo sus razones sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado”, agregó.

En busca de la solución con la RFEF

“Es evidente que es la consecuencia de un cúmulo de acontecimientos, comportamientos, decisiones, intentos fallidos y desgaste por intentar que la voz de la jugadora sea escuchada”, compartió la zaguera y agregó la necesidad de las federaciones de futbol de tomar en cuenta las opiniones de aquellas que representan al equipo dentro del campo, ya que son quienes viven el día a día.



Necesitaba unos días para reflexionar sobre la situación en la Selección. Aquí comparto mis pensamientos. pic.twitter.com/6zbr2q6ixh — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 27, 2022

En la despedida del comunicado, a Jenni se le lee desesperanzada con la evidente desconexión dentro de la RFEF, lo que ha llevado a uno de los mejores equipos del mundo a sufrir ‘una fractura de grupo’.

“¿Cómo solucionamos? ¿Hay algo que las jugadoras podríamos hacer mejor dentro y fuera del campo de fútbol? ¿Qué más necesitamos hacer para que se nos escuche a las jugadoras de una manera amistosa? No tengo la respuesta a todas estas preguntas, pero tengo claro que las jugadoras deben de ser parte de este proceso y que lo ocurrido hace unos días no es ningún chantaje ni un capricho como se ha querido manejar”, cerró Hermoso.