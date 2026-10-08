Brilla con su club en la Liga BBVA MX, pero así quedó RETRATADO en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ya disputó tres de sus primeros cuatro juegos de preparación luego de lo sucedido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismos que son los primeros al mando de Rafael Márquez, entrenador que confió en muchos futbolistas que forman parte de la Liga BBVA MX.

cruz azul

Rafa Márquez, entrenador de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre, tomó como base a elementos de la Liga BBVA MX para su primera convocatoria en esta fecha FIFA. Entre estos jugadores destacó uno que brilla con su club, pero que no tuvo una buena participación en el cuadro nacional.

El jugador que decepcionó en la Selección Mexicana pese a brillar en la Liga BBVA MX

Fue durante el segundo juego ante Perú que Jeremy Márquez comenzó como titular en la Selección Mexicana luego de tener algunos minutos frente a Colombia. El jugador de la Liga BBVA MX inició como lateral derecha, posición que ya conoce gracias a su paso en Cruz Azul.

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Vale decir que, en el cuadro celeste, Jeremy Márquez se ha convertido en uno de los mejores jugadores que la plantilla tiene en la actualidad gracias a su estilo de juego, por lo que se esperaba que esto fuera demostrado en su primera oportunidad real con Rafael Márquez como técnico.

Sin embargo, la realidad es que su primera gran prueba no fue superada, pues el jugador de la Liga BBVA MX tuvo que ver directamente con el primer gol de Perú, hecho que generó muchas críticas en su contra, sobre todo, de quienes lo ven semana a semana en Cruz Azul.

¿En qué posiciones puede jugar Jeremy Márquez en la Selección Mexicana?

Una de las ventajas que Jeremy Márquez tiene en la Selección Mexicana es que puede jugar en hasta cuatro posiciones distintas en el campo. El elemento de 26 años puede desenvolverse como doble contención, interior por ambas bandas, lateral o carrilero por derecha.