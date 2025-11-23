deportes
Noticias
Azteca Deportes
Box Azteca
¡NOCAUT ESPELUZNANTE! Jesse 'Bam' Rodríguez NOQUEÓ al 'Puma' Martínez y le quitó su título del mundo

Jesse 'Bam' Rodríguez enfrentó en una esperada batalla al 'Puma' Martínez quien fue ampliamente superado en el ring en la ANB Arena de Arabia Saudita.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
El prolífico Jesse 'Bam' Rodríguez logró noquear al argentino 'Puma' Martínez en un combate en el que el sudamericano parecía que daría más, pero ante la estrategia, habilidad, capacidad para caminar el ring y su poder de pegada, derrotó y se llevó a casa el campeonato de su rival.

Te podría interesar: Benavidez vs Zurdo Ramírez se anuncia para mayo del 2026

Junto al choque de David Benavidez ante Yarde, que terminó con nocaut en el séptimo giro del duelo en Arabia Saudita , el pleito del Bam ante Martínez, era de lo más interesante en esta velada árabe y el resultado favoreció a quien ha derrotado a tipos como Gallo Estrada y Pedro Guevara.

Esta victoria contundente, coloca sin duda al Bam entre los mejores peleadores de la actualidad, posiblemente entre los mejores cinco junto a Oleksandr Usyk, Naoya Inoue, Terence Crawford y Nakatani, por mencionar una lista.

VIDEO DEL NOCAUT DE BAM RODRIGUEZ SOBRE MARTÍNEZ

En redes sociales, corrió como el agua el video del espeluznante nocaut del Bam Rodríguez quien una vez que se decidió a pisar el acelerador a fondo noqueó a un argentino, en quien se tenían más expectativas, pero el punch fue más grande ante la mirada del Turki Alashik.

Ahora Jesse Rodríguez tiene los campeonatos de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo y deja su marca en el pugilismo en 23 victorias con 16 nocauts a sus 25 años, por lo que tiene cuerda para rato.

Te podría interesar: Divino Espinoza casi deja ciego a Arnold Khegai

Fernando Martínez ahora tiene una marca de 18 victorias con nueve nocauts y pierde su invicto con esta derrota por la vía del cloroformo.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
