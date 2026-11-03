Jesús de Miguel Alameda: ¿Qué dice el reglamento cuando un partido se suspende por una emergencia médica?

El accidente que sufrió Jesús de Miguel Alameda durante el partido entre CD Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España, provocó la suspensión definitiva del encuentro cuando el marcador se encontraba 2-2. El incidente ocurrió en los últimos minutos del compromiso, después de un choque entre el delantero del Tenerife y el guardameta Jesús Owono, quien recibió una tarjeta roja directa por la acción.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández detuvo el encuentro para permitir la entrada de los servicios médicos. Después de varios minutos de atención sobre el terreno de juego, las asistencias trasladaron al futbolista en ambulancia a un hospital. La gravedad de la emergencia impidió que los equipos disputaran el tiempo restante, por lo que el silbante determinó la suspensión del partido.

El accidente provocó la suspensión definitiva del encuentro cuando el marcador se encontraba 2-2.|Wikipedia

La suspensión del partido tras el accidente de Alameda

El árbitro detuvo el encuentro en el minuto 96, según el acta arbitral difundida por la prensa española. Después de varios minutos de asistencia, el equipo arbitral se retiró a los vestuarios ante la gravedad de lo ocurrido. El silbante explicó que reunió a los capitanes y delegados de ambos clubes, quienes comunicaron que no querían continuar el compromiso. Por esa razón, las partes acordaron la suspensión.

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El documento también especificó que todavía restaban dos minutos de juego y que el Tenerife debía reanudar el encuentro mediante un tiro libre directo desde el centro del campo. En ese momento, el marcador estaba 2-2, con anotaciones de Christian Gomis y Enric Gallego para los locales, mientras Lautaro de León y Stefan Golubovic marcaron para el Andorra.

¿Qué dice el reglamento por el tema de Alameda?

El artículo 263 del Reglamento General de la RFEF contempla la fuerza mayor como una de las causas por las que el árbitro puede suspender un encuentro. El mismo apartado señala que el colegiado debe valorar las circunstancias y procurar que el partido continúe siempre que las condiciones lo permitan. Una emergencia médica grave puede justificar la interrupción cuando impide garantizar la continuidad del juego.

El artículo 264 añade que, si un partido queda suspendido por fuerza mayor, el órgano competente determinará el día en que debe celebrarse o continuar, aunque también puede adoptar otra resolución conforme a las disposiciones reglamentarias.

¿Qué le pasó a Alameda?

Jesús de Miguel sufrió un fuerte choque con el portero Jesús Owono, del FC Andorra, durante un partido de la Segunda División española. El guardameta impactó con la rodilla en el pecho del atacante, quien cayó inconsciente sobre el terreno de juego. Los servicios médicos realizaron maniobras de reanimación y lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en cuidados intensivos tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, falleció el martes 3 de noviembre, a los 30 años.