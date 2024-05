Jesús Molina revela entre lágrimas cuál fue el motivo de su retiro

Jesús Molina le dice adiós al futbol entre lágrimas. El jugador felino dio a conocer cual fue esa espina que no se sacará luego de su retiro: No haber jugado un Mundial con la Selección Mexicana.

“Ya lo venía pensando el terminar mi carrera. Después de lesionarme con Chivas iba a ser complicado regresar. Me planteé el objetivo de prepararme. Todos me daban por retirado y quise demostrarme que podía y lo logré. La cereza del pastel hubiera sido ir a un Mundial. Estuve en el proceso de Rusia 2018 con JC Osorio. Las cosas pasan por algo. No hay imposibles para los jóvenes. Los sueños se cumplen. Las oportunidades llegan cuando menos se piensan”, fueron las palabras de Molina tras decirle adiós al futbol luego de 17 años como profesional. El jugador pasó por 3 clubes grandes como Chivas, América y Pumas.

Te puede interesar: ¡Alerta! Luis Enrique Santander confirmado para Chivas vs América

Jaime Lozano está blindado en Selección Mexicana | En Caliente

El adiós de Gustavo Lema

Jesús Molina no pudo sumar minutos en los últimos meses por una lesión, pero acompañó a la plantilla en cada encuentro en su faceta de líder y como uno de los jugadores más experimentados en este Clausura 2024 con los Pumas de la UNAM.

“Nos quedamos un paso atrás del torneo pasado, esto es fútbol, son aspectos más amplios y te vuelvo a decir puertas adentro no porque no se cuente, cuestión de lo que digamos no va a llenar a la afición, la afición quiere ganar, seguir mejorando”, fueron las palabras de Gustavo Lema tras la eliminación a manos de Cruz Azul en los cuartos de final del torneo Clausura 2024.

El DT argentino continuará un torneo más con el cuadro felino, una nueva oportunidad para mostrar otra imagen en los universitarios. También, tendrá la chance de dirigir al equipo felino en la Leagues Cup. También, Pumas confirmó sus primeras bajas para el Apertura 2024: Adrián Aldrete, Eduardo Salvio y Christian Tabó.

Te puede interesar: El BOMBAZO que prepara Tigres para el Apertura 2024