João Pedro: el goleador que encontró su segundo aire en San Luis
João Pedro llegó a Atlético San Luis como una apuesta silenciosa… y hoy es figura. En este video repasamos su historia, sus goles, su impacto en el Apertura 2025 y cómo pasó de ser descartado en Europa a convertirse en el nuevo referente ofensivo del equipo potosino.
