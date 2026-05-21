Joel Huiqui revela la clave del cambio en Cruz Azul: “Acercarme a los jugadores”

Joel Huiqui reveló una de las claves que ayudaron a mejorar el funcionamiento de Cruz Azul rumbo a la gran final: el acercamiento y trabajo individual con cada jugador.

En entrevista, Joel Huiqui explicó que entender las necesidades de cada futbolista y fortalecer el trabajo colectivo fue fundamental para que La Máquina encontrara equilibrio, confianza y mejores resultados dentro de la cancha.

