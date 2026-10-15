La INDIRECTA de Joel Huiqui a sus jugadores; ¿qué elementos de Cruz Azul corren peligro?
El técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, lanzó una serie de declaraciones que posiblemente hagan que algunos futbolistas en La Noria se preocupen un poco.
Joel Huiqui finalmente despertó como nunca antes lo había hecho en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de que Cruz Azul no pudiera rescatar la victoria en cancha ajena tras el 3-3 final que tuvo ante Pumas, esto pese a que los locales jugaron con 10 hombres durante más de 50 minutos.
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El entrenador mexicano destaca por ser una persona realmente tranquila, hecho que se refleja en sus conferencias de prensa. Sin embargo, tal situación cambió por completo tras el empate de Cruz Azul, y sus declaraciones bien podrían ser una advertencia para parte de sus jugadores.
¿Qué indirecta lanzó Joel Huiqui a los jugadores de Cruz Azul?
Fue tras el empate ante los Pumas que Joel Huiqui aseguró que los primeros 30 minutos del club fueron desastrosos y en general el primer tiempo fue malo. Además, dejó entrever que en el equipo no hay nadie indispensable, por lo que a partir de ahora podrían verse cambios en el campo.
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Huiqui explicó que cuenta con un plantel sobresaliente, por lo que no puede darse el lujo de perder esta cantidad de puntos. Tal aseveración fue interpretada por la afición de Cruz Azul como una especie de advertencia hacia elementos que, hasta ahora, no han destacado en el torneo.
¿Qué jugadores de Cruz Azul han tenido un bajo nivel en el Apertura 2026?
- Erik Lira: El canterano de Pumas ha tenido una baja de nivel desde la culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que tiene que mejorar sus actuaciones si quiere mantenerse como titular en Cruz Azul.
- Charly Rodríguez: El mediocampista está muy lejos del nivel que mostró en el torneo pasado. De hecho, en más de una ocasión ha sido sustituido en los segundos tiempos celestes.
- Nicolás Ibáñez: A pesar de las anotaciones que registra, la realidad es que el argentino ha quedado muy por debajo del nivel que llegó a mostrar en sus mejores años en la Liga BBVA MX.