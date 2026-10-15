La INDIRECTA de Joel Huiqui a sus jugadores; ¿qué elementos de Cruz Azul corren peligro?

Joel Huiqui finalmente despertó como nunca antes lo había hecho en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de que Cruz Azul no pudiera rescatar la victoria en cancha ajena tras el 3-3 final que tuvo ante Pumas, esto pese a que los locales jugaron con 10 hombres durante más de 50 minutos.

cruz azul

El entrenador mexicano destaca por ser una persona realmente tranquila, hecho que se refleja en sus conferencias de prensa. Sin embargo, tal situación cambió por completo tras el empate de Cruz Azul, y sus declaraciones bien podrían ser una advertencia para parte de sus jugadores.

¿Qué indirecta lanzó Joel Huiqui a los jugadores de Cruz Azul?

Fue tras el empate ante los Pumas que Joel Huiqui aseguró que los primeros 30 minutos del club fueron desastrosos y en general el primer tiempo fue malo. Además, dejó entrever que en el equipo no hay nadie indispensable, por lo que a partir de ahora podrían verse cambios en el campo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🔥💙🚂 https://t.co/hiFp9ApNo2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 14, 2026

Huiqui explicó que cuenta con un plantel sobresaliente, por lo que no puede darse el lujo de perder esta cantidad de puntos. Tal aseveración fue interpretada por la afición de Cruz Azul como una especie de advertencia hacia elementos que, hasta ahora, no han destacado en el torneo.

¿Qué jugadores de Cruz Azul han tenido un bajo nivel en el Apertura 2026?