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Joel Huiqui calienta la previa del Pumas vs Cruz Azul con una frase sobre su verdadera casa

Joel Huiqui habló sobre la verdadera casa de Cruz Azul antes de visitar a Pumas y dejó una declaración que añade un ingrediente especial al encuentro.

No los utiliza: Joel Huiqui y el problema con los refuerzos de Cruz Azul

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Joel Huiqui volvió a poner sobre la mesa uno de los temas que más conversación ha generado alrededor de Cruz Azul: ¿cuál es realmente la casa de La Máquina? A unas horas de enfrentar a Pumas en Ciudad Universitaria, el entrenador cementero respondió con una declaración que no pasó inadvertida.

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El técnico aseguró que Cruz Azul tiene una casa mucho más grande que cualquiera de los estadios en los que ha disputado sus partidos durante los últimos torneos. Para Huiqui, la respuesta está en el respaldo que recibe el equipo en cualquier parte del país.

“La casa de Cruz Azul es México”, afirmó durante su conferencia de prensa previa al encuentro de la Jornada 11 del Apertura 2026.

La declaración adquiere un significado especial porque La Máquina regresará al Estadio Olímpico Universitario, inmueble que utilizó como local y en el que conquistó su décimo campeonato de Liga MX tras vencer precisamente a Pumas en la final del Clausura 2026.

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Huiqui también habla del bicampeonato de Cruz Azul

El entrenador explicó que la conexión entre el club y sus aficionados trasciende cualquier estadio. Recordó que el equipo ha disputado encuentros nacionales e internacionales en distintas ciudades y que el acompañamiento de la afición cementera se mantiene independientemente de la sede.

Sin embargo, el partido del domingo también representa una prueba importante para las aspiraciones deportivas de Cruz Azul.

Huiqui reconoció que el cierre de la fase regular será determinante, especialmente porque después del enfrentamiento contra Pumas llegará una doble jornada que podría modificar el panorama de la clasificación.

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El técnico también habló sobre las condiciones físicas del plantel. José Paradela y Rodolfo Rotondi continúan entre los jugadores cuya disponibilidad se evalúa, aunque no descartó que puedan participar frente a Universidad.

Más allá de las dudas, el mensaje de Huiqui fue contundente: Cruz Azul mantiene intacta la ambición de conseguir el bicampeonato.

La Máquina volverá a Ciudad Universitaria como visitante, pero con una historia reciente que convierte el encuentro en algo más que una disputa por tres puntos.

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