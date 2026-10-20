Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Cruz Azul podría recuperar a un jugador clave ante Pachuca, pero Joel Huiqui tiene un nuevo problema

Cruz Azul podría recuperar a Rotondi ante Pachuca, pero Joel Huiqui mantiene dudas sobre Paradela y Ditta. Conoce el panorama de lesionados para el miércoles.

La primera decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul en medio de los rumores
La primera decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul en medio de los rumores|Club de Futbol Cruz Azul

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Cruz Azul podría recuperar a Rodolfo Rotondi para enfrentar a Pachuca este miércoles 21 de octubre, aunque José Paradela y Willer Ditta todavía no tienen asegurada su participación. Así lo confirmó Joel Huiqui, quien también adelantó que Ralph Orquín continuará fuera de las canchas mientras completa su recuperación.

Te puede interesar: Decepcionó y fue criticado por la afición de Cruz Azul, hoy es uno de los mejores en la MLS

Después de golear 5-0 a FC Juárez, La Máquina se prepara para visitar el Estadio Hidalgo con la posibilidad de recuperar jugadores importantes. Sin embargo, las decisiones del entrenador dependerán de la evolución física de sus futbolistas durante los próximos entrenamientos.

Huiqui reconoció este lunes que todavía no tiene definida su alineación y destacó el desempeño de los jugadores que recibieron una oportunidad frente a los Bravos.

¿Qué jugadores de Cruz Azul podrían regresar contra Pachuca?

La noticia más alentadora corresponde a Rotondi, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de una fascitis plantar que lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente mes y medio.

El argentino ya realiza trabajos físicos específicos y comenzó a integrarse a los entrenamientos grupales. Huiqui considera muy probable que esté disponible el miércoles, aunque eso no significa que tenga asegurado un lugar como titular.

El panorama es distinto para Paradela, quien continúa bajo precaución debido a molestias físicas anteriores. Su participación dependerá de una evaluación médica.

Ditta también permanece en duda después de sufrir una contusión que le impidió participar contra Juárez. El cuerpo técnico esperará hasta los últimos días de preparación para determinar si puede enfrentar a los Tuzos.

Te puede interesar: Ni la goleada ante Juárez cambió sus planes: La dura decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul

¿Cuándo espera Huiqui recuperar a todos sus jugadores lesionados?

Ralph Orquín es quien tiene menos posibilidades de reaparecer esta semana. El defensor sigue en readaptación y se perdería tanto el encuentro contra Pachuca como el compromiso del domingo ante Querétaro.

Huiqui espera que después de esa doble fecha, el equipo pueda recperar a la mayoría de sus jugadores habituales, aunque los tiempos concretos dependerán del área médica.

Mientras eso se define, el estratega enfrenta una decisión deportiva interesante: mantener a quienes destacaron en la goleada sobre Juárez o devolverles la titularidad a los futbolistas que se reincorporen.

Cruz Azul ocupa el quinto lugar del Apertura 2026 con 20 puntos. Su visita a Pachuca está programada para el miércoles a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Tags relacionados
Cruz Azul

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
20 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
20 OCT
JUÁREZ VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante Live Previo

6:15 p. m.
20 OCT
JUÁREZ VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante EN VIVO

6:48 p. m.
20 OCT
TIGRES VS LEÓN FECHA BIEN.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs León EN VIVO

9:05 p. m.
20 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
20 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
21 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
21 OCT
TOLUCA VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos Live Previo

5:55 p. m.
21 OCT
Toluca vs Xolos Fecha.jpg

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos EN VIVO

6:48 p. m.
21 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
22 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 OCT