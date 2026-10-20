Cruz Azul podría recuperar a un jugador clave ante Pachuca, pero Joel Huiqui tiene un nuevo problema

Cruz Azul podría recuperar a Rodolfo Rotondi para enfrentar a Pachuca este miércoles 21 de octubre, aunque José Paradela y Willer Ditta todavía no tienen asegurada su participación. Así lo confirmó Joel Huiqui, quien también adelantó que Ralph Orquín continuará fuera de las canchas mientras completa su recuperación.

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Después de golear 5-0 a FC Juárez, La Máquina se prepara para visitar el Estadio Hidalgo con la posibilidad de recuperar jugadores importantes. Sin embargo, las decisiones del entrenador dependerán de la evolución física de sus futbolistas durante los próximos entrenamientos.

Huiqui reconoció este lunes que todavía no tiene definida su alineación y destacó el desempeño de los jugadores que recibieron una oportunidad frente a los Bravos.

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¿Qué jugadores de Cruz Azul podrían regresar contra Pachuca?

La noticia más alentadora corresponde a Rotondi, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de una fascitis plantar que lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente mes y medio.

El argentino ya realiza trabajos físicos específicos y comenzó a integrarse a los entrenamientos grupales. Huiqui considera muy probable que esté disponible el miércoles, aunque eso no significa que tenga asegurado un lugar como titular.

El panorama es distinto para Paradela, quien continúa bajo precaución debido a molestias físicas anteriores. Su participación dependerá de una evaluación médica.

Ditta también permanece en duda después de sufrir una contusión que le impidió participar contra Juárez. El cuerpo técnico esperará hasta los últimos días de preparación para determinar si puede enfrentar a los Tuzos.

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¿Cuándo espera Huiqui recuperar a todos sus jugadores lesionados?

Ralph Orquín es quien tiene menos posibilidades de reaparecer esta semana. El defensor sigue en readaptación y se perdería tanto el encuentro contra Pachuca como el compromiso del domingo ante Querétaro.

Huiqui espera que después de esa doble fecha, el equipo pueda recperar a la mayoría de sus jugadores habituales, aunque los tiempos concretos dependerán del área médica.

Mientras eso se define, el estratega enfrenta una decisión deportiva interesante: mantener a quienes destacaron en la goleada sobre Juárez o devolverles la titularidad a los futbolistas que se reincorporen.

Cruz Azul ocupa el quinto lugar del Apertura 2026 con 20 puntos. Su visita a Pachuca está programada para el miércoles a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.