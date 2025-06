Ya no quiere estar en Necaxa y apunta al Monterrey

Uno de los refuerzos que llegó a Monterrey para el Mundial de Clubes , reveló que espera mantenerse en la institución de manera definitiva, a pesar de estar a préstamo con el Necaxa.

Se trata del atacante colombiano Johan Rojas, quien estuvo en el último semestre con los Rayos, pero que acaba de declarar que buscará quedarse con los Rayados sin importar el desaire que implica para su equipo con el que todavía tiene un vínculo.

“Todo mundo sabe que si me ponen a mí en este momento a escoger, me quedaría aquí de por vida, porque es donde todo jugador quiere estar, donde te quiere todo el staff, es donde uno quiere estar siempre, esperemos meterle presión a la directiva a ver si me dicen a ver y me quedo”, se sinceró.

El extremo de 22 años de edad reconoció este martes en atención a medios que todavía desconoce cuál será su futuro después de que termine su participación en el Mundial de Clubes.

Aunque inicialmente tenía seis meses más a préstamo con el Necaxa, previo a este certamen internacional regresó al conjunto regiomontano a petición del técnico Domènec Torrent para reforzar el ataque de la ‘Pandilla’.

“Cuando salí de Monterrey, un poco nostálgico por el amor que le tengo al club, por muchas cosas que conllevaban salir en ese momento del club, como el Mundial, como dejar a mis compañeros”, reconoció Johan sobre su salida a principios de año.

El paso de Rojas por Rayados

Johan Rojas llegó a los Rayados para el Apertura 2024 procedente del Club Deportivo La Equidad de su país, en donde fue una de las grandes revelaciones de la liga y esto llevó a que la directiva del Monterrey se decidiera a contratarlo.

En su primera etapa, el extremo colombiano disputó 18 partidos con un saldo de tres goles y una asistencia, siendo su última anotación la que consiguió en el encuentro de vuelta de la final contra el América de dicho certamen.

En lo que va del Mundial de Clubes entró de cambio en los partidos del Inter de Milán y el River Plate, sin conseguir alguna anotación o asistencia.

