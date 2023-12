Johan Vásquez debe ser titular indiscutible con Selección: Carlos Salcido

El mexicano Johan Vásquez desde el 2021 milita en la Serie A de Italia, en la actualidad defiende la playera del Genoa pero también ha estado con el Cremonese.

El defensor azteca es titular en cada partido del Genoa y desde la pasada Copa Oro se convirtió en inamovible para el combinado de Jaime Lozano. Ganarse la titularidad en el combinado nacional no fue fácil, le costó mucho al medallista olímpico, pues su paso por el viejo contienen no ha sido fácil pues ha estado en equipos que constantemente luchan por no descender.

El sacrificio de Johan Vásquez

Sin embargo el sacrificio y garra que tiene Vasquez ha hecho que Carlos Salcido quien es un referente histórico de la defensa mexicana alabe su trabajo.

“Johan nos ha enseñado una parte muy padre. Se está formando en Italia, una liga que es muy bueno sobre todo en esa posición en la defensiva. Es un gran defensa pero siempre ha estado en equipos que tienen el problema del descenso y son presiones diferentes. Lo que nos enseña es no importa el equipo, el quiere estar en Europa, va a llegar un momento de madurez donde el va a lograr estar en un gran equipo.

“Todos esos partidos cuando tu entras a un duelo y tu sabes que eres el débil ese encuentro te deja muchismas cosas y mucho aprendizaje. Cada que yo lo veo en la selección, lo veo mejor.

“A veces decía por qué no juega? ¿por qué no lo meten? Si hay un mexicano que la está peleando en las mejores ligas, como es posible que no esté jugando”.

