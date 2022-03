Johan Vásquez no esperaba ser titular contra Estados Unidos

El defensa mexicano, Johan Vásquez, confesó en exclusiva con Azteca Deportes, que fue una sopresa para él jugar como titular contra Estados Unidos

Johan Vásquez sumó sus primeros minutos en partido oficial con la Selección Mexicana ante Estados Unidos, el 13 de noviembre del año pasado, encuentro que cayeron 2-0, luego volvió a ser titular contra Canadá, partido en el que también perdieron 2-1.

Previo a esos, sus primeros minutos con la playera verde había sido en amistosos, en 2019 ante Trinidad y Tobago, disputó 27 minutos (2-0); y jugó los 90' frente a Panamá, de igual manera en duelo de preparación.

Johan Vásquez se ganó la confianza de Gerardo Martino

Fue hasta este jueves, en el Estadio Azteca vs el conjunto de las Barras y las Estrellas que volvió a tener la confiaza de Gerardo Martino.

“No había tenido la oportunidad de jugar con el ‘Tata’, debuté el partido más difícil, que fue Estados Unidos allá y ahora vuelvo a jugar contra ellos, eso habla de la confianza que tiene en mi. Yo no critico, pero hay temas que son de jeraquía, que ya no dependen de mi y si yo quiero jugar me la tengo que ganar; ya no soy el chico de Pumas o de Rayados, yo ya soy el mexicano que viene de Europa”, aseguró en exclusiva con Azteca Deportes.

Johan Vásquez se sorprendió de ser titular ante Estados Unidos

Tras ser no convocado para el partido contra Jamaica del Octagonal Final y no poder disputar un solo minuto ante Costa Rica y Panamá, de dicha Fecha FIFA, la titularidad ante Estados Unidos sorprendió al defensa mexicano.

“La verdad sí me soprende (la titularidad), porque venía de tres partidos de no jugar, uno de estar fuera de la convocatoria, pero tenía mucha fe, venía de hacer bien las cosas (con el Genoa), no podía desconcentrarme, tenía que estar a la misma altura de apoyar a mis compañeros, de a quién le tocaba, porque el objetivo era el mismo para todos, estar en Qatar.

Llegó el primer entrenamiento y me ponen, dije ‘pues a probar, vamos a ver que pasa’ y en el segundo me volvió a poner ‘esto ya va enserio', y pues nada mentalizado a hacer lo mejor podía, pero creo que pude haber ayudado más al equipo”, finalizó Johan Vásquez.