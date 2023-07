Himnos del Deporte: John McEnroe, el tenista más punk

Londres, una de las metrópolis musicales del punk y también sede del torneo de tenis más prestigioso del mundo, hablamos de Wimbledon, el oráculo de estos Himnos del Deporte

A la mitad de los años 70s, el punk emerge como una subcultura contra las normas político-sociales de occidente.

Los peinados y el maquillaje irreverente eran la moda que sonaba al ritmo de las caóticas letras de The Clash y los acordes agresivos de los Sex Pistols, era una forma de protesta ante la Inglaterra capitalista, que también practicaba el deporte blanco.

Si algo caracterizaba al tenis, y no al punk, era su rigurosa etiqueta, hecha a la talla de la clase burguesa y aristócrata de la Gran Bretaña.

En ese ambiente refinado pero de reflectores, sobresalió la figura de un artista estadounidense de la raqueta: Su nombre John McEnroe.

“Sabes, fue una época increíble en Inglaterra en los 70s. El punk la estaba rompiendo y la gente se me iba encima. Era como el agua y el aceite. Yo, un chico de Nueva York, gritando y alegando todo el tiempo”, fueron las palabras del tres veces ganador de Wimbledon (1981,1983 y 1984) sobre el contexto que vivió durante aquellos años mozos.

Así como The Ramones brincó del otro lado del atlántico para invadir la escena musical británica, McEnroe lo logró gracias a la volea de su irascible personalidad, que ponía al espectador en una disyuntiva de odio y amor.

John era todo un rockstar de las canchas. Su melena castaña lo convirtió en un símbolo de la contracultura y en un león capaz de devorar rivales como Björn Borg, Jimmy Connors e Ivan Lendl, o a los jueces de línea que sacan los peor de su iracunda y bravucona personalidad, como se le recuerda en uno de sus más célebres y controvertidos episodios contre el referee Edward James en la final de Wimbledon en 1981:

"¿Perdón? ¡No puede ser hombre! ¡No puedes estar hablar enserio! Esa pelota estaba en la línea. Saltó el cal (de la línea), claramente estaba dentro ¿Cómo puedes cantarla fuera? ¿Cuántas vas a fallar?”

Por eso le queda bien el cover de The Clash de “I Fought the Law” (originalmente de The Crickets), ya que en aquella ocasión ganó una batalla cuesta arriba que lo consagró en el All-England Club, por eso (y muchas otras razones) a Johnny Mac se le considera el “punketo” de la raqueta y un anarquista temperamental dentro de la cancha de tenis, del punk y de los Himnos del Deporte.