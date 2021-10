Caso Jon Gruden y la doble moral de los Buccaneers en su accionar

Ni 24 horas pasaron para que los Buccaneers de Tampa Bay decidieran remover el nombre de Jon Gruden del anillo de honor que tienen en su Estadio Raymond James después del escándalo en el que se vio involucrado el ex Head Coach de los Raiders.

Un comunicado para eliminar su nombre

Con un comunicado tajante y firme, el equipo campeón, presidido por la familia Glazer quiso cortar de tajo con un Gruden que se ha hecho símbolo de todo lo que no está bien visto por la sociedad hoy en día.

Doble Moral

Pero al parecer son de memoria corta, hace poco más de un año, a petición de Tom Brady, los Bucs fueron los “valientes” que le dieron una nueva oportunidad a Antonio Brown en la NFL cuando parecía que Brown iba a seguir el mismo camino que tantos jugadores que han agredido a mujeres o que han sido señalados por acoso.

La NFL, como suele hacer en estos casos, jamás metió las manos esperando que la justicia americana dictaminara que procedía y una vez contando con su resolución ellos tomarían medidas.

Las demandas contra Brown continúan arreglándose y Tampa Bay aprovechó que Roger Goodell, comisionado de la NFL, no había suspendido a Brown, para firmarlo, a pesar de que, ante el escrutinio público, Brown no era una persona bien vista ni mucho menos. Ahí no hubo sentencia.

El episodio de Sapp

Pero quizá el episodio más confuso en esta “moralidad” de los Buccaneers es el que involucra a una de sus más grandes figuras: Warren Sapp. El ex tackle defensivo de la NFL hace unos años se vio envuelto en un escándalo extra cancha en el cual fue grabado describiendo a policías su fallo e incluso eso le valió ser despedido de NFL Network, empresa televisiva en la cual, Sapp fungía como analista.

Después, un tiempo considerable después de que se dieron a conocer los hechos de Sapp, la familia Glazer decidió hacerle “justicia deportiva” al mítico Warren e incluirlo en el anillo de la fama del equipo que se encuentra dentro del estadio.

En ese mismo anillo en donde determinaron que Gruden no tenía cabida por unos correos, es donde el nombre de Sapp sigue luciendo sin problema alguno a pesar de que el suyo fue un caso más reciente.