Siguen las repercusiones para Jon Gruden

Los Tampa Bay Buccaneers sacaron, este martes, un comunicado de prensa donde daban a conocer que retiran de forma definitiva del anillo de honor del equipo a su ex entrenador Jon Gruden, tras el escándalo de los correos electrónicos que mandó, en donde despotrica a diestra y siniestra durante su etapa como analista deportivo.

A un día de que Gruden renunciara a su posición como Head Coach de Las Vegas Raiders , siguen las repercusiones para él. El comunicado de prensa que emiten los Bucs dice lo siguiente:

“Los Tampa Bay Buccaneers han abogado por un cambio decidido en las áreas de relaciones raciales, igualdad de género, diversidad e inclusión durante muchos años. Si bien reconocemos las contribuciones de Jon Gruden en el campo, sus acciones van en contra de nuestros valores fundamentales como organización. Por lo tanto, ya no seguirá siendo miembro del anillo de honor de los Bucaneros”.

La investigación en contra del ahora ex entrenador continúa pero se han filtrado en rotativos nacionales en los Estados Unidos (The Wall Street Journal y The New york Times) fragmentos de los correos en donde se detalla el uso de términos racistas, homofóbicos y misóginos que se mandaron en el 2010.

Las Vegas Raiders en la Temporada 2021 de la NFL

Hasta la Semana 5 de la actual temporada, el conjunto de “La Ciudad del Pecado” marchaba invicto, pero las últimas dos fechas ha sufrido descalabros importantes que les dieron un golpe de realidad. Primero ante Los Ángeles Chargers que los vencieron 28-14 en el horario estelar del Monday Night; y el segundo llegó este domingo ante los Chicago Bears por 20-9.

Ahora vendrá una nueva época para la franquicia de los Raiders, que buscarán hacer una temporada ganadora, cosa que no consiguen desde el 2016, cuando terminaron con marca de 12-4 y llegaron hasta el partido de Wild Card.