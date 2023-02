Jonathan Sánchez: De promesa del América a buscar minutos con Pumas

Jonathan Sánchez viene desde Liga de Expansión, pero vistió los colores del América hace casi una década, momento en el que tuvo que tomar una decisión que cambió su carrera. Hoy tiene la oportunidad de una revancha en Pumas.

“Yo empiezo desde muy pequeño de centro delantero, llego al Club América por un visor y me quedo, como a los dos meses me dicen que tengo buena talla y físico, y que me iban a pasar a la defensa, y yo les dije que me parecía bien. Por un lapso de nueve años yo quería regresar a primera división, estaba en Atlante, hice todo lo posible, quede campeón para que me viera la gente de arriba y gracias a Dios se logró estar acá”, dijo el refuerzo felino para el Clausura 2023 en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Por otro lado, el “Cuba” se refirió al posible regreso del ascenso y descenso.

“Me daría mucha alegría, y creo que en algún momento también el ascenso y descenso a uno como jugador le sirve para hacer más competencia, es una muy buena opción que se tomará esa decisión”, comentó Sánchez.

El defensor felino buscará seguir los pasos de jugadores como Palermo Ortiz o Johan Vásquez.

“La verdad es que Pumas tiene buen ojo en ese aspecto, Palermo es un buen compañero, no lo tuve como rival, la verdad es que es un gran compañero y me ha recibido muy bien”, sentenció Jonathan.

Lamentablemente para los Universitarios, Nicolás Freire y Arturo Ortíz no podrán estar presentes en el duelo de este domingo ante Atlas. Es por eso que el exAtlante se perfila como parte del 11 inicial, por lo que tendrá que seguir demostrando que tiene cualidades de sobra para ser parte del primer equipo.

Salvo bombazo y sorpresa de última hora, ya quedó definido el plantel que tendrá Rafael Puente para lo que resta del Clausura 2023. Pese a la baja de Dani Alves, y aunque sí se buscaron opciones en la ofensiva, la última incorporación fue Jesús Molina, quien ya juega como titular en el primer equipo varonil.

