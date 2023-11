Jordy Caicedo aclaró si está roto el vestidor del Atlas

Los Rojinegros del Atlas están eliminados del Apertura 2023 con una campaña en la que pueden quedar en el último sitio de la tabla general y han surgido muchos rumores entre los que suena un vestidor roto en la Madriguera y peleas entre jugadores; sin embargo, el atacante y refuerzo esta campaña, Jordy Caicedo aclaró el tem del vestidor de los Zorros.

“Es normal como jugador un jugador de fútbol tiene que saber siempre va haber crítica, cuando vas bien obviamente, pero cuándo vas mal salen los trapitos al sol como decimos, no pasa nada y he escuchado eso un par de veces, pero trato de no alimentarlo mucho en las redes, de ser más ser más introvertido en ese sentido de las redes, no ver tanto lo que pasa ahí en las redes, he escuchado eso en un par de veces, pero yo veo al grupo bien, yo trato de tener muy buena relación con todos mis compañeros, en lo personal entonces este es el mejor grupo con el que he estado”, mencionó Jordy Caicedo en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Por otro lado tras quedar fuera del certamen, el atacante colombiano aprovechó para mandarle un mensaje a la “fiel” por el apoyo a pesar de los resultados negativos esta campaña.





“A la afición rojinegra que siempre nos acompaña que nosotros estamos tratando de dar lo mejor de nosotros, no es muy fácil, no se están dando las cosas como queremos ni como Dios quiere, pero bueno que sigan confiando y que las cosas van a cambiar que eso no va a ser para siempre y que mientras yo viste colores, daré lo mejor de mí para darle la mayor alegría posible y agradecerles siempre por todo el apoyo, por la confianza que me brindan a mí y a mis compañeros, obviamente que no se pierda la ilusión que esto es fútbol y siempre pasa cualquier cosa”, puntualizó el delantero sudamericano.

