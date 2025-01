Jos Verstappen lanza advertencia a Liam Lawson antes de debutar como coequipero de Max

En Red Bull, la presión no solo recae sobre los pilotos, sino también sobre quienes los rodean. Con la llegada de Liam Lawson como nuevo compañero de Max Verstappen , el drama ya comenzó… ¡y ni siquiera ha arrancado la temporada!

El padre del tetracampeón, Jos Verstappen, no tardó en lanzar una advertencia pública que ha encendido los rumores: ¿quiere ayudar a Lawson o ponerlo contra las cuerdas?

Resumen ePrix Ciudad de México | Fórmula E 2025

“Que no cometa el mismo error que yo”

El historial de Red Bull no es para débiles: nombres como Pierre Gasly, Alexander Albon y recientemente Sergio Pérez han salido del equipo tras no estar a la altura del implacable Verstappen. Para Jos, la clave para sobrevivir junto a Max está en no caer en la tentación de competir directamente con él.

Te puede interesar: Max Verstappen reveló cuál ha sido su mejor compañero en Red Bull Racing



“No debería cometer el mismo error que yo cometí en Benetton en 1994: querer seguir el ritmo de Max a toda costa”, declaró Jos en una entrevista con F1 Insider. Con esto, el ex piloto recordó sus propias dificultades al intentar igualar a Michael Schumacher, entonces su compañero de equipo.

La recomendación de Jos parece un arma de doble filo. Por un lado, es un consejo de experiencia. Por otro, sugiere que Lawson no tiene oportunidad contra su hijo y que su único camino es mantenerse en un segundo plano.

¿Una bienvenida “amable”?

Liam Lawson, quien tuvo un desempeño decente en sus 11 carreras con los Racing Bulls, ha expresado su emoción por trabajar con Max. “No hay nadie mejor de quien aprender”, dijo el joven piloto, recordando cómo Verstappen lo apoyó en su debut en Zandvoort 2023.

Te puede interesar: La salida de Checo Pérez desata caos en la economía de Red Bull



Sin embargo, tras las palabras de Jos, queda en el aire una pregunta: ¿será esta dinámica una relación de mentor y aprendiz o una lucha inevitable por sobrevivir en el equipo? Lo único seguro es que en Red Bull, la paciencia es tan escasa como la piedad, y Lawson tendrá que demostrar rápidamente de qué está hecho.